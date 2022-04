Výbuchy vyřadily z provozu dvojici rozhlasových vysílačů, hlásí proruské Podněstří v Moldavsku

Dvě exploze v úterý ráno vyřadily z provozu dvojici rozhlasových vysílačů v Podněstří. Informovalo o tom ministerstvo vnitra tohoto proruského separatistického státního útvaru na území Moldavska. Podněsterská bezpečnostní rada podle agentury TASS následně oznámila, že se terčem „teroristického útoku“ stala také vojenská jednotka poblíž hlavního města Tiraspolu. Bezpečnostní radu státu svolala také moldavská prezidentka Maia Sanduová. Tiraspol/Kišiněv 13:04 26. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parlament v Tiraspolu, hlavním městě separatistického Podněstří. Před ním socha Vladimira Iljiče Lenina | Foto: Andrea Mancini/NurPhoto | Zdroj: Reuters

„Brzy ráno 26. dubna otřásly obcí Maiac (Majak) v okrese Grigoriopol dvě exploze: první v 6.40 a druhá v 7.05. Na místo byly okamžitě vyslány bezpečnostní složky a záchranná služba,“ uvedlo na komunikační platformě Telegram podněsterské ministerstvo vnitra s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Z doprovodných snímků je patrné, že obě antény jsou zničené.

O Podněstří Podněstří - převážně ruskojazyčný pás území na levém břehu řeky Dněstr - se odtrhlo od Moldavska v roce 1990 v obavách ze sjednocení Moldavska s etnicky a jazykově spřízněným Rumunskem. Od mírové dohody z roku 1992, která ukončila boje mezi Moskvou podporovanými separatisty a vládními vojsky, tam Rusko udržuje vojenský sbor, který čítá zhruba 1500 vojáků.

Incident přichází den poté, co ministerstvem státní bezpečnosti v Podněstří otřásla série výbuchů. Tamní ministerstvo vnitra podle televize TSV sdělilo, že neznámí útočníci na budovu v Tiraspolu stříleli z granátometů.

Bezpečnostní rada Podněstří podle TASS uvedla, že v pondělí a v úterý byly na území neuznané republiky provedeny celkem tři „teroristické útoky“. Kromě pondělní střelby na budovu ministerstva bezpečnosti a úterního zničení vysílačů byla terčem útoku také vojenská jednotka u obce Parkany, uvedla v úterý bez bližších detailů tisková služba podněsterského prezidenta Vadima Krasnoselského.

Členové rady zároveň zvýšili stupeň teroristického nebezpečí na kritický, což předpokládá posílení bezpečnostních opatření v tomto regionu.

Obavy Moldavska z války

V poslední době se o Podněstří v médiích hovoří v souvislosti s válkou na Ukrajině. Kyjev se obává, že ruské síly se chystají území neuznávané proruské republiky Podněstří používat k podnikání dalších útoků na Ukrajinu.

Ruský generálmajor Rustam Minněkajev minulý týden řekl, že v současné fázi invaze se ruské síly budou snažit získat kontrolu nad východní i jižní částí Ukrajiny, což jim umožní získat s Podněstřím pozemní spojení.

V Moldavsku panují obavy, že by se válka na Ukrajině mohla přenést také do této malé východoevropské země. Moldavská prezidentka Maia Sanduová v reakci na incidenty svolala bezpečnostní radu státu. Její závěry by podle agentury Reuters měla zveřejnit dnes v odpoledních hodinách.

Rumunský server Digi24 s odvoláním na sdělení podněsterského ministerstva vnitra uvedl, že obě 100 metrů vysoké antény vysílaly v tomto regionu a přilehlých územích rozhlasové stanice z Ruské federace.