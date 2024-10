‚Naše vesnice neútočila, to nás napadli.‘ Cocieri je přes 30 let odříznuté od Moldavska ruským územím

„Naše vesnice tehdy nebyla agresorem, na nikoho neútočila. To nás napadli. Naši občané se postavili na odpor, ale pochopitelně jsme neměli dost dobré zbraně a hned první den tři naši padli. Na pomoc nám pak z druhého břehu přišla speciální moldavská jednotka. A Podněstrovci se dali na útěk,“ vzpomíná na víc než 30 let staré události sekretář obecní rady ve vesnici Cocieri Ivan Mitcul.

V roce 1992 byl raněný. Cocieri si tehdy spolu s několika dalšími obcemi na levém břehu Dněstru vydobylo, že zůstane v Moldavsku. Stala se z něj ale enkláva, do které se dnes nedostanete jinak než přes checkpointy s ruskými mírotvorci.

Pan Mičkul čekal, že napětí časem opadne. Ale v mnoha ohledech devastující neurčitost a nepředvídatelnost podle něj panuje na levém břehu dodnes.

„Patří nám polnosti až k hranicím s Ukrajinou, ale zemědělci mohou s jistotou obdělávat jen malou část z nich, protože Podněstrovci začali po roce 2000 tvrdit, že většina půdy je jejich. Naši zemědělci tak nikdy s určitostí neví, jestli sklidí, co zaseli,“ vysvětluje Mitcul.

„Nemůže se rozvíjet ani obchod, protože mosty ovládá Podněstří, a pokud se nedohodne s Moldavskem – a to se obvykle neděje, tak přes ně nemůžeme nic vyvážet ani dovážet. Zbývá nám jen přívoz, ale když je vítr, mlha nebo Dněstr zamrzá, tak prostě nejede,“ dodává.

‚Všechno se zavírá‘

Cocieri působí na moldavské poměry jako docela blahobytná obec. Asfaltová cesta pro auta bez záplat a chodníky se zámkovou dlažbou nepatří ke zdejšímu standardu. Jak to ale bývá, možná je to jen taková fasáda.

„Všechno se zavírá. Školky, školy… a to všechno s odůvodněním, že se prý musí šetřit. Slyšela jsem dokonce, že má zavřít i náš internát, ve kterém žije na pět set starých lidí, já tam pracuji s těmi duševně nemocnými,“ popisuje zdravotní sestra Nina po dvanáctihodinové směně, při které měla na starost 40 pacientů.

„Od 90. let budujeme to zařízení, aby tady byla nějaká práce. A teď ho chtějí moldavské úřady zrušit? Ředitele nemáme, někdo to vede místo něj. Je vypsané výběrové řízení, uvidíme, co bude po novém roce,“ doplňuje.

Ke svému výdělku v přepočtu osm tisíc korun měsíčně si už teď přilepšuje tak, že si ve skleníku pěstuje zeleninu a k chovu krávy pořídila i kozu. Ale kdyby ústav opravdu zavřel, tak prý neví, co by dělala, protože jiná práce v okolí není.

„Všichni mladí odešli a zůstali jenom staříci. I proto ještě nevím, komu dám hlas, protože nevidím člověka, který by stál za Moldavském tak, jak by bylo potřeba. V Cocieri mají lidi různé názory a někteří jsou proevropští a jiní proruští. Ale ať už jsou nalevo, nebo napravo, tak všichni chtějí, aby bylo lépe,“ myslí si zdravotní sestra.

V Cocieri může v neděli volit každý obyvatel Podněstří, když má moldavské občanství. Určitě ale podle odhadů radnice nepřijde skoro polovina místních, protože jsou v zahraničí. Moldavská ústřední volební komise natiskla pro Moldavany v cizině přes 850 tisíc volebních lístků.