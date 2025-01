Nejvyšší soud USA zamítl Trumpovu žádost o odklad oznámení výše trestu. Postih se ale neočekává

Nejvyšší soud Spojených států zamítl žádost příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení pátečního soudního stání, na němž má být oznámen jeho trest v kauze plateb pornoherečce za mlčenlivost. Informovaly o tom v noci na pátek agentury Reuters a AP. Nejvyšší soud USA byl poslední instancí, která mohla vynesení výše trestu odvrátit. Trump uvedl, že rozhodnutí respektuje a v samotném procesu se odvolá. Washington 7:50 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: REUTERS/File Photo

Soudci hlasovali v poměru 5:4 pro zamítnutí Trumpovy žádosti, napsal Reuters, podle něhož ve stručném usnesení uvedli dva důvody pro své rozhodnutí.

ONLINE: Putin se chce setkat, připravujeme schůzku, řekl Trump. Doufá v konec války do šesti měsíců Číst článek

„Za prvé, údajná porušení důkazního řízení při procesu s Trumpem u státního soudu mohou být řešena běžným postupem v odvolání,“ cituje agentura soud. „Za druhé, zátěž, kterou vynesení rozsudku bude mít na zodpovědnosti nově zvoleného prezidenta, je relativně malá ve světle deklarovaného záměru soudu ohledně trestu,“ stojí dále v prohlášení.

Soudce Juan Merchan, který má v pátek verdikt oznámit, už dříve avizoval, že nehodlá budoucí hlavě Spojených států udělit trest vězení, podmínku ani pokutu. Podle Reuters tak nejspíše výsledkem bude zápis rozsudku o vině do Trumpova trestního rejstříku.

Newyorská porota loni v květnu shledala Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování podnikatelských záznamů, které souvisejí s platbami pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé také jako Stormy Daniels, krátce před volbami v roce 2016.

Soudce Merchan stanovení výše trestu odložil na dobu po prezidentských volbách. Ve čtvrtek nejvyšší soud státu New York zamítl žádost nastupujícího prezidenta o zrušení pátečního soudního stání, na němž bude oznámen trest.

Široká imunita prezidenta

Trumpův právní tým ve svých žádostech argumentoval červencovým rozhodnutím nejvyššího soudu, který uvedl, že bývalí prezidenti mají nárok na širokou imunitu spojenou s činy vykonanými v úřadu. Rovněž tvrdí, že by pokračování procesu narušovalo výkon prezidentské funkce. Do ní se Trump vrátí za deset dní.

7:14 Amerikanista: Trump se vrací k mentalitě 19. století. Systém byl tehdy založen na právu silnějšího Číst článek

Ještě před tím si tak ale v pátek vyslechne trest v kauze, v níž jeho tehdejší právník Michael Cohen vyplatil Cliffordové 130 tisíc dolarů (více než tři miliony korun), aby nešla na veřejnost s výpovědí o románku z roku 2006, který exprezident dodnes popírá. Podle obžaloby Trump zfalšoval šeky a další dokumenty, když po svém zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet dohodu v tajnosti.

Trump v reakci na rozhodnutí nejvyššího soudu USA uvedl, že ho respektuje. „Myslím, že to byl pro nás ve skutečnosti velmi dobrý názor, protože jste viděli, co řekli, ale vyzvali k odvolání a odvolání se týká většího problému. Tak uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Trump podle agentury AP. Podle Reuters avizoval, že se v procesu plateb pornoherečce odvolá.

Odvolací soud mezitím zamítl žádost o zablokování zveřejnění vyšetřovací zprávy zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe týkající se Trumpových snah zvrátit volební výsledek z roku 2020, kdy prohrál se svým demokratickým rivalem Joem Bidenem a prohru odmítl uznat. Smith kromě toho vyšetřoval i přechovávání utajovaných materiálů ve floridském sídle bývalého i budoucího prezidenta, nicméně ministr spravedlnosti podle Reuters nemá v plánu zveřejnit část zprávy týkající se dokumentů.