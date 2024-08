Německá prokuratura požádala europarlament, aby zbavil imunity Bystroně z AfD. Je podezřelý z korupce

Nejvyšší státní zastupitelství v Mnichově požádalo Evropský parlament, aby zbavil imunity europoslance Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně kvůli podezření z korupce a praní špinavých peněz. Píše to agentura DPA, která připomíná, že v Česku narozený politik čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe, který působil z Prahy, přijímal úplatky. Bystroň popírá, že by se dopustil čehokoliv nezákonného.

