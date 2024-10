Nezaměstnanost a ekonomická krize. Jak vypadá Západní břeh rok po útoku Hamásu na Izrael?

„Lidi nemají peníze, Izraelci jim zrušili povolení k práci tam, turisté sem nejezdí. A kdo dřív chodil pro maso pětkrát týdně, přijde teď jen jednou,“ říká Chálid, který má s bratrem řeznictví přímo na hlavním náměstí Jericha. Říká, že si snižuje zisk, aby lidé vůbec mohli něco koupit.

„Vydělám tak tak půlku toho, co před loňským říjnem. A ceny šly přitom nahoru. Kilo kuřecího z dvanácti na devatenáct šekelů,“ vysvětluje.

Kousek od náměstí a od jerišské radnice, která na něm stojí, postává před obchodem na chodníku hlouček mužů.

„Ta situace se obrátila o 180 stupňů. Před loňským říjnem jsme žili nějak, a od října žijeme úplně jinak. Materiálně i bezpečnostně jsme se měli mnohem, mnohem líp.“ Házim pracoval před loňským říjnem v restauracích v Izraeli. Po útoku Hamásu ale Izrael uzavřel hranice a zrušil Palestincům ze Západního břehu pracovní povolení.

„V Izraeli pracovalo 150, možná 200 tisíc lidí ze Západního břehu. Ti jsou teď bez práce. A tady práci hledají špatně. Nezaměstnanost strašně narostla. A když práce je, vydělám tak pětinu toho, co jsem vydělával v Izraeli,“ říká.

Zatímco prý v Izraeli vydělával měsíčně v přepočtu kolem padesáti tisíc korun, v Jerichu vydělá tak deset. Pokud práci sežene.

A vadí mu i neustálé kontroly izraelskými vojáky. „My jsme tu původní obyvatelstvo a oni jsou okupanti. Ale oni se chovají tak, jako by tu byli původní a jako bychom my byli okupanti. Dospělo to až tam, že přemýšlíme, jestli jsme tu skutečně okupanti my, nebo oni. Chtějí nás k těmto myšlenkám dotlačit,“ říká.

Vztahy s Izraelci

Obchůdek s hračkami, před kterým stojíme, si tu otevřel Lu’áj, který je ale z Nábulusu. Tam je prý ale situace ještě o poznání horší než v Jerichu.

„Měl jsem v Nábulusu dvě cukrářství. Před rokem jsem je musel zavřít. Zkusil jsem otevřít obchod tady v Jerichu, že to tu bude o něco lepší. Abych doma neseděl bez práce. Ale je to těžké. A to nemluvím o té buzeraci okupačními vojáky, které každý den po cestě domů čelím,“ svěřuje se.

I ve vztazích s Izraelci byl prý loňský 7. říjen pro Palestince ze Západního břehu velkým přelomem. „Dřív jsme s Izraelci normálně komunikovali, viděli se, zdravili, spolupracovali. Byly to dobré vztahy. Ale po loňském říjnu se u nich objevil neskutečný fašismus a nenávist. To u nich dřív nebylo,“ doplňuje.

I u Hišámova paláce v Jerichu, světoznámé památky, s obří, nedávno restaurovanou mozaikou na podlaze palácových lázní, není ani noha. Jen u pokladny sedí Ahmad Džalajta, člen městské rady Jericha.

„Turisté se bojí. Jak cizí turisté, tak ale i turisté z Palestiny. Řeknou si, že i když se do Jericha dostanou, tak se dost možná už nedostanou zpátky, protože zavřou zátarasy,“ vysvětluje.

Před loňským říjnem měli aspoň dvacet tisíc palestinských turistů každý víkend a nemálo cizinců. Teď už přes rok skoro nic.

„Koncem loňského roku už byly všechny příjezdy do Jericha zavřené. Lidé, kteří pracovali v turismu, okamžitě přišli o práci. 85 procent jich je teď nezaměstnaných. Ze třinácti hotelů v Jerichu fungují čtyři. Restaurace, vily k pronájmu, turistické obchody, to je skoro všechno už rok zavřené.“

Palestinci na Západním břehu Jordánu se ocitají v hluboké ekonomické krizi. Není divu, že rostou obavy, že se i tady začne mnohem víc dařit radikálním a ozbrojeným skupinám.