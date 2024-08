Válka na Západním břehu Jordánu by byla horší než Gaza, říká analytik Tureček

Izraelská armáda podniká na severu okupovaného Západního břehu Jordánu masivní protiteroristickou operaci. Podle palestinských zdravotníků zemřelo nejméně deset lidí. Izrael hovoří o mrtvých teroristech. Analytik Břetislav Tureček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce přibližuje snahu ministra národní bezpečnosti Izraele změnit status quo Chrámové hory a rozebírá i otálení Íránu s odvetou a pat v jednáních o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Jak to vidí... Praha 23:30 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od říjnového teroristického útoku Hamásu v okolí Gazy a následného vypuknutí zabili vojáci nebo osadníci na Západním břehu stovku Palestinců | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Podle serveru BBC jde o největší operaci od druhé intifády, která probíhala v letech 2000 až 2005. Spouštěčem byl nedávný pokus sebevražedného palestinského teroristy odpálit se v Tel Avivu. „Bomba vybuchla předčasně, zahynul jen on sám, nicméně se podařilo zjistit, že pochází z oblasti města Túlkarim, kde právě teď Izrael masivně zasahuje,“ vysvětluje Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha.

Špička ledovce

Podle něj jde však jen o špičku ledovce dlouhodobých problémů uprchlických táborů na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde vznikla řada nových organizací, které často nemají nic společného s Hamásem, s Islámským džihádem, natož s umírněným Fatahem.

„Ke slovu se dostává nová generace palestinských teroristů a bojovníků proti okupaci, kteří dělají problémy nejen izraelským okupačním vojákům tím, že se chystají útočit přímo v Izraeli na izraelské civilisty, ale často útočí i třeba na palestinskou samosprávu. Pokud tedy Izrael některé radikály teď likviduje, dělá vlastně špinavou práci i za palestinskou vládu, která sama není schopná proti nim zasáhnout,“ přibližuje situaci v regionu Tureček.

Izrael však okupuje Západní břeh už šesté desetiletí, ani zdaleka tedy nejde jen o palestinské teroristy. „Izrael během této doby umožnil usazení stovkám tisíc židovských osadníků, kteří se nyní úplně stejně dopouštějí teroru na Palestincích. Před týdnem například desítky židovských extremistů zaútočily na palestinskou vesnici, zapalovaly domy, zastřelily jednoho člověka, několik lidí zranily...“

Sněhová koule

Dění kritizoval nově i šéf izraelské rozvědky Ronen Bar, který v dopise ministrům, který unikl do médií, varoval, že židovští extremisté na Západním břehu Jordánu provádějí teroristické činy proti Palestincům a způsobují nepopsatelné škody.

Podle Turečka to ale úzce souvisí s vnitropolitickou izraelskou situací, kdy ve vládě sedí sionističtí extremisté, pro které je dnešní Izrael malý. Mezi nimi je i ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir, pod kterého spadá policie, která je teď velmi silně kritizována za nečinnost při zasahování proti židovským teroristům.

„Policie proti nim zasahuje velmi vlažně, jen když vyloženě musí nebo když je k tomu politicky donucena. To je ale velmi nebezpečné, protože sněhová koule konfliktu se tak víc a víc nabaluje. Každý další útok na Palestince se stává rozbuškou a záminkou pro palestinské teroristy a extremisty. A jejich činnost je zase záminkou pro židovské teroristy. A to je to, čeho se Izrael pochopitelně bojí. Kdyby totiž na Západním břehu, kde žijí statisíce židovských civilistů uprostřed palestinské populace, vypukl podobný konflikt jako v Gaze, bylo by to pro Izrael samozřejmě daleko složitější...“, dodává Břetislav Tureček.

Celý rozhovor s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze, si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.