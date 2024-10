ONLINE: ‚Jak moc věříte, že nebude pršet?‘ Širší válce na Blízkém východě podle Bidena lze předejít

Rozšíření války do celého blízkovýchodního regionu, které hrozí po íránském útoku na Izrael, lze zabránit. Prohlásil to americký prezident Joe Biden, podle něhož ale tento cíl bude stát ještě hodně úsilí. Na dotaz, zda se snaží odradit Izrael od útoku na íránská ropná zařízení, odpověděl, že nevyjednává na veřejnosti. Biden ve středu řekl, že útok na íránská jaderná zařízení by nepodpořil.

Sledujeme online Bejrút/Tel Aviv 6:50 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít