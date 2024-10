ONLINE: Izrael se v Libanonu chystá na těžké boje. Situace bude podobná jako v Gaze, míní expertka

Izrael se chystá na jihu Libanonu na těžké boje, ačkoliv tvrdí, že jeho pozemní operace v oblasti bude omezená. Uvedla to izraelská expertka a plukovnice ve výslužbě Miri Eisinová, kterou oslovil list The New York Times. Podle ní je pravděpodobné, že boje na jihu Libanonu budou podobně těžké jako v Pásmu Gazy, ačkoliv se oblasti v mnohých ohledech liší. Izraelská armáda v noci z pondělí na úterý oznámila začátek pozemní operace. Sledujeme online Tel Aviv 20:53 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příslušníci izraelské armády se účastní operace v jižním Libanonu. Snímek 3. října 2024 zveřejnila izraelská armáda | Foto: Israel Defense Forces | Zdroj: Reuters

Cílem operace je vytlačit libanonské hnutí z příhraničí. Podle čtvrteční bilance ztratila v bojích devět vojáků.

Tomu, že izraelská armáda očekává prodloužené a těžké boje na na jihu Libanonu, napovídá rozmístění pěti divizí u hranice s Libanonem. O tom nedávno informovala izraelská armáda, která ale neupřesnila počty nasazených vojáků a techniky. Na severu Izraele obvykle bývají rozmístěné tři divize.

„Nebude to jednoduché,“ uvedla Eisinová. Podle ní se dají očekávat podobně silné boje jako v Pásmu Gazy. Na sever Izraele byly podle deníku The New York Times převeleny dvě divize s bojovými zkušenostmi z Pásma Gazy, kde se mimo jiné věnovaly ničení tunelů a skladů se zbraněmi.

Podobné úkoly mají určené i na jihu Libanonu. Oblast bojů bude pravděpodobně rozsáhlejší než Pásmo Gazy, kde je vyšší hustota obyvatelstva. Podle deníku The New York Times jsou však bojovníci Hizballáhu lépe vycvičeni a ozbrojeni než jejich spojenci z řad palestinského hnutí Hamás.

Izraelská armáda uvedla, že od počátku pozemní ofenzivy zemřelo na jihu Libanonu devět jejích vojáků. Jedno nové úmrtí oznámila ve čtvrtek, dalších osm ve středu. Náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi podle serveru The Times of Israel řekl, že cílem pozemní ofenzivy je zničit infrastrukturu Hizballáhu u hranice s Izraelem.

„Nedovolíme Hizballáhu, aby se na tato místa do budoucna vrátil,“ uvedl Halevi.

Izrael provádí údery na Hizballáh v Libanonu od loňského října, kdy šíitské hnutí začalo střílet rakety na izraelské území. Údery ze vzduchu zesílily v polovině září, kdy izraelské letectvo začalo opakovaně bombardovat Bejrút a okolí. Podle libanonských úřadů si tyto údery vyžádaly i mnohé mrtvé v řadách civilistů.