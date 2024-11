ONLINE: Ruská raketa, která dopadla na Dnipro, jedenáctkrát překročila rychlost zvuku

Rusko ve čtvrtek zaútočilo na Dnipro raketou, jejíž let od startu z Astrachaňské oblasti na pobřeží Kaspického moře trval až do dopadu 15 minut. Raketa byla vyzbrojena šesti bojovými hlavicemi, jejichž rychlost v koncové fázi více než jedenáctkrát překračovala rychlost zvuku. Každá z hlavic byla vybavena šesti kusy submunice. Uvedla to v pátek na sociální síti ukrajinská vojenská rozvědka HUR.

Sledujeme online Kyjev 13:48 22. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít