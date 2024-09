ONLINE: Putin dorazil do Mongolska, které má povinnost ho zatknout. Kreml se zadržení neobává

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý zahájí oficiální program návštěvy v Mongolsku, kde bude jednat se svým protějškem Uchnágínem Chürelsüchem. Putin, na kterého Mezinárodní trestní soud loni vydal zatykač, do středoasijské země přicestoval v pondělí. Mongolsko je signatářem Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a má tedy teoreticky povinnost ruského prezidenta soudu předat. Kreml ale dopředu ujistil, že se Putinova zadržení neobává. Sledujeme online Moskva/Ulánbátar 6:49 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní návštěva, která by mohla skončit soudem v Haagu. Putin dorazil do Mongolsk (archivní foto) | Foto: Turar Kazangapov | Zdroj: Reuters

Jde o první cestu ruské hlavy státu do členské země Mezinárodního trestního soudu od loňského března, kdy na Putina soud vydal zatykač kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska v rámci ruské vojenské kampaně na Ukrajině.

25:07 Beslanský masakr aneb Jak Putin začal utahovat šrouby. Od útoku uběhlo 20 let Číst článek

Oficiální důvod návštěvy jsou oslavy 85letého výročí od sovětsko-mongolského vítězství nad Japonci u řeky Chalchyn, uvedly vlády obou zemí v oficiálním prohlášení.

Podle záběrů odvysílaných ruskou televizí Putin v pondělí před půlnocí místního času nerušeně vystoupil z letadla na letišti v mongolské metropoli Ulánbátar.

Deníky jako The New York Times, The Washington Post nebo Le Monde ale upozorňují taky na politický rozměr návštěvy. Vladimir Putin podle nich návštěvou Ulánbátaru chce ukázat slabiny mezinárodního práva i soudu v Haagu a také zabránit sbližování Mongolska se Západem.

Výzvy k zatknutí

Mezinárodní trestní soud a ukrajinské úřady i nevládní organizace Mongolsko vyzvaly, aby Putina zatklo. Římský statut dosud přijalo 124 zemí včetně Česka. Jurisdikci Mezinárodního trestního soudu naopak neuznává například Indie, Rusko, Spojené státy nebo Čína.

Článek pokračuje pod online reportáží

Pokud členská země neplní své závazky, může Mezinárodní trestní soud věc postoupit shromáždění smluvních stran, které se schází jednou ročně. Ale možné sankce jsou v podstatě omezeny na slovní důtku – v minulosti takto například bez postihu navštívil země sdružené v Mezinárodním trestním soudu tehdejší súdánský prezident Umar Bašír, obviněný z genocidy.

Rozhodnutí zatknout Putina záleží tedy prakticky jen na vládě. S tou má Moskva podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova velmi dobré vztahy a cestu pečlivě naplánovali, jak před návštěvou prohlásil.

Role Mongolska

Ruský prezident na úterý plánuje jednání s místními představiteli a podpis dokumentů. Mongolská vláda je poměrně pod tlakem, protože země se zhruba třemi miliony obyvateli leží mezi Ruskem a Čínou. Na obou je země ekonomicky závislá. Z Ruska ve velkém odebírá ropu, plyn a elektřinu.

Putin has officially arrived in Mongolia. pic.twitter.com/y7ocZTUjLV — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 2, 2024

Mongolsko navíc leží na trase plánovaného nového plynovodu spojujícího Rusko s Čínou. Plynovod nazvaný Síla Sibiře 2 je součástí ruské strategie, jak kompenzovat ztrátu většiny evropského odbytiště po rozpoutání války proti Ukrajině.