Beslanský masakr aneb Jak Putin začal utahovat šrouby. Od útoku uběhlo 20 let

Zahájení školního 2004/2005 v městečku Beslan v Severní Osetii na jihu Ruska. Při proslovu ředitelky vběhli do davu čečenští islamističtí teroristé a zajali zhruba 1200 školáků a jejich rodičů a zavřeli je do tělocvičny. Při pozdějším zásahu bezpečnostních složek zemřelo přes 300 lidí, víc než polovina byly malé děti. K masakru se u příležitosti 20. výročí vracejí Josef Pazderka a Ondřej Soukup v podcastu Českého rozhlasu Plus Na Východ!

Na Východ! Praha 18:26 1. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít