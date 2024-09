Černobyl už nebude. Věřím, že Ukrajinci nevyvolají problémy v Kurské jaderné elektrárně, říká expertka

Kurská jaderná elektrárna funguje v téměř normálních podmínkách, případný útok by ale mohl způsobit havárii, upozornil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi. Asi 40 kilometrů od elektrárny probíhají boje vyvolané ukrajinskou ofenzivou. „V Kursku se používá RBMK reaktor známý jako černobylský. Ale už jsme jinde, Černobyl nebudeme opakovat,“ říká pro Český rozhlas Plus Lenka Frýbortová z Katedry jaderných reaktorů na ČVUT. Rozhovor Kursk 18:03 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurská jaderná elektrárna (snímek z roku 2002) | Zdroj: Profimedia

Jaký typ reaktorů využívá Kurská jaderná elektrárna? A jak staré jsou?

Je to reaktor známý pod označením RBMK, který využívá lehkou vodu jako chladivo a jako moderátor má grafit. Bohužel je to také reaktor, který je známý jako takzvaný černobylský typ. Elektrárna pochází ze 70. a 80. let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O bezpečnosti Kurské jaderné elektrárny v souvislosti s ukrajinskou ofenzivou s Lenkou Frýbortovou

Podle ruské strany byly v elektrárně nalezeny zbytky dronů. Elektrárně chybí ochranná kupole, která by ji právě před drony, raketami nebo dělostřelectvem chránila. Byly jaderné elektrárny budované tak, aby odolaly útokům?

Žádná elektrárna není koncipovaná tak, aby odolala dělostřeleckému útoku. Na to nestačí ani plnotlaký kontejnment, který mají reaktory v Záporožské jaderné elektrárně, i když je bytelnější.

I reaktory RBMK mají nějaký ochranný systém. Jednak pro ochranu vnějšího prostředí v případě, že by bylo něco špatně s tím reaktorem. Jsou tam hermetické boxy, které mají zvládnout případný nárůst tlaku. A zároveň i ten reaktor je do jisté míry chráněný před vnějším světem, je tam obrovská železobetonová deska.

Rusko chystá aktualizaci jaderné doktríny. Lavrov Západ již dříve varoval před 3. světovou válkou Číst článek

Takže pokud by došlo k nějakému nechtěnému zásahu, tak velmi pravděpodobně by se nic dramatického nestalo a reaktor by to bez problémů zvládl.

Ale pokud by se jednalo o cílený útok, tak bychom se dostali do vážných problémů. Respektive Rusové by se dostali do vážných problémů, protože by oblast čelila úniku radioaktivních látek.

Srovnání se Záporožím

Zmínila jste Záporožskou jadernou elektrárnu, o které se mluvilo hlavně v prvních dnech ruské invaze v roce 2022, kdy se jí zmocnila ruská armáda. Záporoží je považováno za největší jadernou elektrárnu v Evropě. Je dnešní situace v Kursku z hlediska bezpečnosti podobná tomu, co se dělo tehdy?

Ano, dá se to srovnat co do zdroje nebezpečí. Je to válečný konflikt, který se přesunul do jiné oblasti.

Z hlediska technologie se jedná v Kursku o jiný typ reaktoru, který může být problematičtější, pokud se dostane do nestabilního režimu. Přece jen reaktory v Záporoží, a odpovídá to i těm, které máme v Česku, jsou tlakovodní reaktory. To nejhorší, co se jim může stát, je, že se poškodí palivo v důsledku tavení a nedostatečného chlazení aktivní zóny.

Naopak u RBMK reaktorů je riziko, že se reaktor dostane do nestabilního provozu a můžou tam hrozit další následky.

5:32 Ukrajina by mohla sériově produkovat vlastní rakety. V dostřelu by byla i Moskva, upozorňuje analytik Číst článek

Na druhou stranu je potřeba říct, že už jsme jinde a že už nebudeme opakovat Černobyl. Následky, i když doufám, že žádné nebudou, by byly lokální. Postihly by Rusko a možná i Ukrajinu, protože Kurská oblast je blízko hranic.

Na druhou stranu díky tomu, čím si Ukrajinci prošli a stále procházejí kolem Záporožské jaderné elektrárny – mají problémy s dodávkou elektrického proudu, měli problémy s chlazením v průběhu konfliktu – nevěřím, že by tohle chtěli někde cíleně vyvolat.

Stejně tak chci věřit tomu, že i ruští odborníci si uvědomují riziko toho, co by se mohlo dít.

Do jaké míry je to spíš politická hra? Rusko požaduje od Mezinárodní agentury pro atomovou energii objektivnější informace. Máte pocit, že informace nejsou dostatečné?

Myslím, že směrem k veřejnosti informace dostatečné jsou. Tohle je samozřejmě čerstvá situace. Šéf agentury Rafael Grossi byl v Kursku v úterý.

Takže předpokládám, že ještě vyjde třeba další prohlášení agentury směrem k veřejnosti. Tak jako agentura reportuje po celou dobu konfliktu – a nejenom o situaci, která se dotýká války na Ukrajině, ale o zabezpečení všech jaderných elektráren ve světě.

Nedokážu ale posoudit, jak probíhala komunikace přímo na místě. Věřím, že se setkali zástupci elektrárny i zástupci agentury, předpokládám, že tam byli i zástupci politiků nebo ruské agentury Rosatom. Jednání určitě probíhala na mnohem intenzivnější úrovni, než co se dostane na veřejnost.

Rozhovor si můžete poslechnout také v audiu v úvodu článku.