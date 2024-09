ONLINE: ,Za mír, za Kyjev.‘ Ruská tajná služba vyšetřuje kvůli slovní hříčce obchod na Kamčatce

Ruská tajná služba FSB, nástupkyně obávané sovětské tajné policie KGB, vyšetřuje prodavače z prodejny automobilových součástek na Kamčatce. Ten totiž do vzoru formuláře pro zákazníky vepsal jméno Zamir Zakijev. Problém je v tom, že smyšlené jméno lze číst Za mír, za Kyjev, a tak FSB zahájila vyšetřování, informují ruská média. Sledujeme online Moskva 21:13 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FSB, Ruská federální bezpečnostní služba | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na formulář upozornila jedna z klientek prodejny náhradních dílů Avtomir, která si vše natočila na video, a to zveřejnila na internetu. Následující den si majitele prodejny předvolala FSB k výslechu a prodejnu navštívili policisté. Při vyšetřování se ukázalo, že formulář jako vzor vyplnil jeden z prodavačů.

Tvrdil, že jen žertoval a že formulář mezitím zničil. „To není žádný vtip, ale provokace!“ rozhořčil se jeden z ruských komentátorů.

FSB nyní zjišťuje, zda se podezřelý nedopustil diskreditace ruské armády a zda finančně nepřispěl na podporu ukrajinské armády, která se už déle než dva a půl roku brání ruské agresi.

„Byl jsem naprosto šokován, když jsem to uviděl. Zjistil jsem, co je to za člověka. Neuměl jsem si představit, že by takový člověk mohl mezi námi pracovat. Chci se omluvit jménem celého kolektivu i jménem svým,“ prohlásil majitel obchodu.