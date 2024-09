ONLINE: Kreml pracuje na indoktrinaci ruských dětí. ‚Nepotřebujeme hipstery,‘ říká vládní úředník

„Potřebujeme válečníky, střelce, členy úderných jednotek, kteří, až je k tomu vyzve prezident, poběží do armádních odvodových center, a ne na Verchnij Lars,“ uvedl nejmenovaný ruský vládní úředník v narážce na přechod na rusko-gruzínských hranicích. Přes tento přechod utíkaly desítky tisíc Rusů ze země poté, co Vladimir Putin na podzim 2022 vyhlásil „částečnou“ mobilizaci do války proti Ukrajině.

„Nemáme se za co stydět,“ dodal úředník, který kvůli osobní bezpečnosti hovořil, podobně jako další, pod podmínkou anonymity.

„Naše vlast je v nebezpečí, ohrožuje ji Západ a Spojené státy. Už nepotřebujeme hipstery, rapery či milovníky západní kultury. Od nich jsou jen příznivci (zesnulého opozičního vůdce Alexeje) Navalného,“ prohlásil.

Získat si srdce a myšlení mladých lidí se stalo jednou z hlavních priorit Kremlu v domácí politice od roku 2000, kdy se Putin stal poprvé prezidentem. V té době stát začal zakládat mládežnická hnutí, prosazovaná kremelskými představiteli, jako byl milovník západní kultury Vladislav Surkov či Vjačeslav Volodin.

Navzdory vší snaze masové protivládní protesty na přelomu let 2011 a 2012, jakož i podpora Putinova nepřítele Navalného mezi mládeží až do opozičníkovy smrti letos v únoru, svědčily o tom, že režim v získání mladých pokolení neuspěl.

Ale vpád ruských vojsk na Ukrajinu před dvěma a půl lety obnovil úsilí o indoktrinaci mládeže.

Ve čtvrtek byl Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, předložen návrh zákona o systematizaci v oblasti mládežnické politiky. Zákon se snaží „mladým lidem vštípit ochotu plnit jejich ústavní povinnost bránit vlast“.

V květnu 2022, jen tři měsíce po rozpoutání války, Putin spustil hnutí vytvořené po vzoru sovětského pionýra. Na podzim 2022 školy znovu zavedly týdenní rituál vztyčování vlajky a zpěv hymny.

Prezidentská kancelář podle zdroje blízkého Kremlu oprášila staré sovětské praktiky a zevrubně je prostudovala, zejména z období stalinismu a po něm.

„Nemá smysl znovu vynalézat kolo, když už máme před sebou příklad 30. let a konce Velké vlastenecké války. Přebíráme metody našich otců a dědů a připravujeme mladé pokolení,“ prohlásil.

Kreml nyní přeměňuje federální agenturu pro mládež Rosmoloďož v ideologický orgán pověřený úkolem sjednocovat veškeré iniciativy ohledně ideologické výchovy mládeže, od školek po univerzity. Podle ruských médií má agentura v příštím roce dostat s novým vedením výrazně více prostředků.

Přestože ruská ústava zakazuje zřizovat státní ideologii, Rosmoloďož má fungovat jako rámě státní propagandy.

Zatímco Putin dosud vzdoroval výzvám svých spolupracovníků zakotvit v ústavě státní ideologii, opakovaně prohlašoval, že „vlastenectví“ je jedinou přijatelnou ideologií v současném Rusku.

„Nová ruská ideologie se projevuje na frontě,“ prohlásil loni v prosinci Valerij Fadějev, kterého Putin jmenoval do čela své rady pro lidská práva.

„Je tu zjevný jeden problém: všichni, kdo hlásali, že ‚můžeme zopakovat vítězství ve světové válce‘, všichni, kdo se během míru zapřísahali láskou k vlasti, někam zmizeli. Znamená to, že se tento ‚patriotismus‘ ukázal být nefunkční a falešný," řekl exilový politolog Abbas Galljamov, který býval autorem Putinových projevů.

„Úřady se rozhodly to napravit a učinit z abstraktního ‚patriotismu‘ něco konkrétního, co je schopné přeměny v jednotky potravy pro děla,“ dodal.