Orbán se přepočítal, EU totiž podcenil. Chtěl se ukázat jako silný hráč, popisuje maďarský expert

Jak silný signál vyslala Evropská komise prohlášením, že na neformální jednání s maďarským předsednictvím bude místo eurokomisařů vysílat úředníky?

Můžeme si z toho vzít tři závěry. Evropská komise vlastně nezačala s bojkotem, začaly s ním členské státy v minulém týdnu. Není to nic výjimečného.

Zadruhé, je to prostě politická sankce, je přiměřená a je důležité, aby si jak Evropská komise, tak členské státy ponechaly prostor pro možnou eskalaci. Protože pokud maďarská vláda nezmění směr, bude nadále provokovat nekoordinovanými výjezdy k pochybným zahraničněpolitickým partnerům a bude pokračovat, musí mít připravené další možnosti, jak reagovat.

Dalších variant je několik, zejména ze strany ostatních členských států. A je důležité, že se o těchto možnostech uvažuje.

Zazněla kritika, že reakce institucí EU a členských států jsou údajně pomalé, ale s tímto komentářem nesouhlasím. Myslím, že EU reagovala poměrně rychle. Jsou to asi dva týdny po cestě do Moskvy a jen o několik dní později proběhlo slyšení na zasedání COREPERu (Výbor stálých zástupců vlád členských států Evropské unie – pozn. red.), kde zástupci členských států EU vyslechli zástupce maďarské vlády. Také klíčoví hráči EU – Ursula von der Leyenová, Charles Michel, Josep Borrell – reagovali rychle.

Je to vlastně poprvé, co Maďarsko prostě není v nějakém politickém konfliktu s nadnárodními institucemi EU, jako je Komise nebo europarlament. Ale jde o jasný střet s drtivou většinou členských států.

Nepřekročila tím Komise svou roli? Není to příliš velký politický signál, když by to měla být nezávislá apolitická instituce?

Nevím proč. Maďarská vláda sice tvrdí, že tím Komise porušuje princip její suverenity, ale ve skutečnosti nejkonzervativnější a nejsuverénnější právní služba v institucionálním trojúhelníku EU prohlásila, že zejména návštěvou Moskvy maďarská vláda porušila zásadu spolupráce. Pokud dojde k porušení, musí to mít následky.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.



The College visit to the Presidency will not take place. — Eric Mamer (@MamerEric) July 15, 2024

Chápu, proč maďarská vláda tyto argumenty používá. Rozumím také tomu, proč se na Komisi obořila. Je to totiž mnohem pohodlnější cíl. Mnohem nepříjemnější by pro ně bylo skutečně přiznat, že jsou v politickém konfliktu s 25 dalšími členskými státy – a ne s 26, protože Slováci se drží trochu stranou.

Trolling a zneužití EU

Obavy z toho, jak bude Maďarsko přistupovat k předsednictví, předcházely i jeho samotnému začátku. Zároveň ale zaznívalo, že se bude konat v začátku legislativního období a „nenapáchá tolik škod“. Nebylo to předčasné?

Tyto závěry byly správné. Jednalo se ale o neúplný předpoklad.

Nicméně ale musel být neúplný, je to pochopitelné. Nebyli jsme schopni dohlédnout, jaké další výzvy se objeví. Vidíme, že vznikají v kontextu zahraniční politiky, což vlastně podkopává důvěryhodnost a vnímání Evropské unie jako zahraničněpolitického aktéra.

Zaměřme se na Viktora Orbána. Co může svým tažením dosáhnout? Protože Maďaři sice předsedají Radě EU, ale premiér Orbán nepředsedá Evropské radě, ta má svého stálého předsedu. A připomeňme, že „mírová tour“ je Orbánova sóloakce, jde o bilaterální schůzky.

K tomu jsou dvě různá vysvětlení. To, co se stalo, byl vlastně špatný odhad maďarské vlády, jak daleko a jak rychle může zajít, de facto trollí instituci EU.

Pokud to bylo podle plánu, pak zřejmě hlavním cílem bylo narušit a podkopat důvěryhodnost zahraniční politiky EU, postavit Maďarsko víceméně do středové neutrální pozice. Je to také velmi silný signál k politické a mentální mapě mezi případnou novou administrativou Donalda Trumpa ve Spojených státech, Ruskem, Čínou a Tureckem.

Premiér Orbán se domnívá, že je nejvlivnějším geopolitickým hráčem, a tak chtěl rozšířit svůj dosah. Chtěl ukázat, že může bez následků zneužít instituci rotujícího předsednictví EU. Zjevně se mýlil, přepočítal se, protože negativní důsledky už tu jsou.

Došlo tam tedy už k nějakému posunu?

Orbán zjevně sází na Trumpovo vítězství a je sice pravda, že samozřejmě evropský premiér může dělat jakékoliv bilaterální návštěvy, ale on zjevně využil a zneužil logo a komunikační nástroje maďarského předsednictví. Logo použil na všech schůzkách kromě té s Donaldem Trumpem.

Vytvářel tak dojem, že reprezentuje Evropskou unii. Neopravil Vladimira Putina, když hned na začátku jejich tiskové konference v Moskvě řekl, že premiér Orbán reprezentuje EU. Takže zde vidíme zneužití instituce EU. A na to musí Unie rozhodně reagovat.

Uklidnění vs. eskalace

Jaké další iniciativy můžeme od Maďarů očekávat? Protože jejich předsednictví teprve začalo, zbývá ještě více než pět měsíců.

Myslím, že v příštích týdnech uvidíme, zda maďarská vláda bude chtít deeskalovat, nebo bude pokračovat v nastaveném směru. Určité náznaky deeskalace tu jsou – například po setkání s Donaldem Trumpem už nepoužívá logo předsednictví.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

Ale to samozřejmě nic nemění. Dovedu si také představit, že bojkot ze strany Evropské komise skutečně vyvolá nějaký nátlak i ze strany Maďarů. Určitě musíme sledovat příští Radu ministerstva zahraničí, tu oficiální, která se bude konat příští týden v Bruselu.

Uvidíme, jestli budou další neohlášené, ale velmi provokativní návštěvy premiéra Orbána. Třeba se dá očekávat, že se vydá za Benjaminem Netanjahuem do Izraele. Nebo třeba do Běloruska, protože Minsk navštěvuje poměrně často.

Myslíte si, že Maďarsko dokončí své MEGA předsednictví? Připomenu, že to znamená trumpovské Make Europe Great Again, učiňme Evropu opět skvělou.

Na to bych si nerad vsázel. Myslím, že se objevily jasné signály, že se členským státům a institucím EU nelíbí to, co zažily na samém začátku. Vysílají jasné signály, že jsou připraveny a schopny rychle jednat.

Podpora patriotů

Pomůže ospravedlnění politiky Maďarska, respektive premiéra Orbána, fakt, že se jeho strana Fidesz stala součástí třetí nejpočetnější frakce v Evropském parlamentu, Patriotů pro Evropu?

V rámci skupiny Patriotů si nemyslím, že bude tolik kritizován.

Co se týče jeho partnerů, tak italská Liga je také vládní stranou, i když je menším členem koalice, ale po francouzských volbách (kdy Národní sdružení nedosáhlo takového výsledku, aby lepenovci mohli sestavit vládu – pozn. red.) je Fidesz a premiér Orbán jediný, kdo má v evropském institucionálním trojúhelníku moc i mimo Evropský parlament. Je jediným zástupcem této politické skupiny v Evropské radě.

Z domácího i evropského hlediska si myslím, že sklenice je pro premiéra Orbána z poloviny plná a z poloviny prázdná. Je relativním úspěchem, že se mu podařilo tuto politickou skupinu úspěšně ustavit. Od roku 2021 byli jeho europoslanci nezařazení. Teď chtěl být nejen členem, ale skutečným hráčem, který utváří evropskou politiku. Založením Patriotů pro Evropu mohl dokázat, že je hráčem. I když šlo v podstatě pouze o rebranding skupiny ID (Identita a demokracie, která se po založení Patriotů pro Evropu rozpadla – pozn. red.).

Posilněný tím, že se cítil jako důležitý evropský hráč, nepřepočítal se s tím, jaké další kroky pod hlavičkou maďarského předsednictví dělal? Vracím se tedy opět k té Orbánově „mírové misi“…

Oznámení ustavení aliance patriotů a začátku maďarského předsednictví v Radě EU bylo koordinované. Zda úspěch s patrioty ovlivnil přehmaty se zahraničními cestami, to je možné. Ale Orbán chtěl ukázat, že se bije nad vahou maďarského premiéra nebo šéfa vlády desetimilionového členského státu v Evropské unii, že je vlivnější. EU mu ale ukazuje, že není možné zneužít předsednické pozice a že jeho konání má své limity.