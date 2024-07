Orbán o míru jen mluví. Chce zůstat v Unii i NATO a doma být autokratem, říká exdiplomat Varga

Maďarský premiér Viktor Orbán se bez jakýchkoli konzultací s evropskými partnery vydal na misi, která má podle něj za cíl dosáhnout míru na Ukrajině. „Neustále opakuje, že chce mír, ale to dělá už od roku 2022 a začátku otevřené ruské invaze. Vyhrál s tím parlamentní volby a v tom také pokračuje. Jsem překvapen, že je to pro západní politiky nějaké překvapení,“ poznamenává maďarský bohemista a bývalý diplomat György Varga pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Budapešť 11:05 11. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán se v Moskvě sešel s Vladimirem putinem | Zdroj: Profimedia

„Maďarská veřejnost je samozřejmě i v tomto ohledu rozpolcená. Někteří to odmítají a odsuzují, ale obávám se, že větší část maďarské veřejnosti to vnímá spíš pozitivně: potřebujeme mír a Ukrajinci by měli být moudřejší a s Rusy se nějak dohodnout. Taková je propaganda, je to základ vládnutí Viktora Orbána. To funguje nesmírně efektivně,“ míní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 György Varga, maďarský bohemista a bývalý diplomat

Žádný mírový plán Orbán podle Vargy nemá a ani to není jeho cílem. „Je to všechno jen divadlo a ukazování diplomatických svalů,“ dodává s tím, že maďarský premiér se dlouhodobě snaží vytvářet obraz silného vůdce, který udržuje stabilitu a rozšiřuje svůj vliv v Maďarsku a jeho blízkém okolí.

Hned po svém nástupu k moci v roce 2010 také podle Vargy vyhlásil politiku otevření se Východu. Chtěl tak ukázat Západu, že k němu má alternativu. A tím si rozšířit manévrovací prostor pro konfrontaci.

„Orbán vede takovou zahraniční politiku, že se neustále snaží vytvářet tlak na západní partnery. On chce zůstat v Severoatlantické alianci a v Evropské unii, protože to přináší neuvěřitelné výhody, ale především chce zachovat svůj autoritativní systém a být samovládce,“ vysvětluje s tím, že Orbánův politický styl imponuje i dalším lídrům v okolních zemích.

V Kremlu se Orbánův příjezd slavil. Je to důkaz, že jako Unie netáhneme za jeden provaz, varuje Jourová Číst článek

Nový vyzyvatel

Orbán podle Vargy nemá žádné zábrany, při návštěvě u ruského prezidenta Vladimira Putina používal loga maďarského předsednictví a nechával se titulovat jako představitel Evropské unie. A nic nenamítá ani proti tomu, že ruská a čínská propaganda zneužívá jeho návštěvu pro vlastní účely.

„Náhodou jsem včera viděl státní televizi a byla tam zpráva, že ten strašný úder na dětskou nemocnici v Kyjevě byl proveden americkými raketami. A to je prezentováno jako fakt. Přebírání ruských narativů do toho zapadá, není to ojedinělá událost,“ dodává.

Do Kyjeva ihned zamířil Orbánův nastupující protivník Peter Magyar, který se svou novou stranou TISZA skončil ve volbách do Evropského parlamentu druhý za vládním Fideszem.

„S Orbánem si neprotiřečí v otázce vojenské pomoci Ukrajině, to si netroufne, protože maďarská společnost je proti tomu. Ale pokud se mu podaří stranu vybudovat, tak má slušnou šanci. Rozdíl v průzkumech je méně než 10 procentních bodů. To je obrovský rozdíl oproti minulosti, kdy Fidesz míval 50 procent a ostatní kolem 15, maximálně 20 procent,“ srovnává.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.