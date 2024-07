Orbánovo jednání bylo protiprávní. Předsednictví má být neutrální, říká zástupce šéfa Europeum

Evropská komise oznámila, že plánuje bojkotovat neformální jednání ministrů a posílat na ně místo eurokomisařů pouze vysoké úředníky. Premiér Viktor Orbán se stal terčem kritiky kvůli svým nedávným cestám do Ruska a do Číny, které označil za mírovou misi. „Je pravděpodobné, že podobný bojkot nastane i ze strany členských zemí,“ okomentoval zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktorem Daňkem. Rozhovor Praha 14:48 16. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron, maďarský premiér Viktor Orban a italská premiérka Giorgia Meloniová se během summitu lídrů Evropské unie v Bruselu | Foto: Johanna Geron | Zdroj: Reuters

Co konkrétně Evropské komisi vadí? Maďarsko předsedá Radě Evropské unie teprve dva týdny.

Jde především o mírovou misi, která nebyla předem nedomluvená. Především v té rovině, jaký politický signál to vyslalo, když si Viktor Orbán potřásl rukou s Vladimirem Putinem, který následně vybombardoval dětskou nemocnici v Kyjevě.

Myslím si, že právní služby, jak Evropské komise, tak Evropské rady, poukazují ve svých analýzách především na ten proces. Obecně vzato nikdo nebere Viktoru Orbánovi právo stýkat se s premiéry nebo s protějšky z jiných zemí a dokonce ani podnikat mírové kroky. To by každý snad i uvítal.

Ale nelze tak činit za zády ostatních členských zemí, aniž by v tom bylo předsednictví transparentní a vyjednalo si předem podporu. Viktor Orbán jednal svévolně a de facto zastupoval členské země, aniž by o tom samy členské státy věděly, což je zcela jistě neférové jednání a obě právní služby dospěly k tomu, že to je dokonce v rozporu se smlouvami.

Hrozí Maďarsku, že jednání v Budapešti začnou ignorovat i ministři jednotlivých členských zemí? Ptali jsme se ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátské strany a jeho tiskový odbor nám napsal, že rozhodnutí Evropské komise se týká pouze jejích úředníků a že ministr se ohledně své účasti ještě nerozhodl.

Rozhodnutí Evropské komise se týká pouze úředníků. Evropská komise nemůže předepisovat členským státům, jak se mají zachovat. Je velmi pravděpodobné, že něco podobného nastane i ze strany členských zemí.

Signály už k tomu máme, v srpnu Budapešť organizuje schůzku ministrů zahraničí, kteří ale velmi pravděpodobně nedorazí, protože na stejný den je zorganizována řádná schůzka v Bruselu, kterou organizuje šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Maďarský ministr pro evropské záležitosti János Bóka argumentuje, že Evropská unie je mezinárodní organizace, kterou tvoří její členské státy. Evropská komise je institucí EU. Evropská komise si podle něj nemůže vybírat instituce a členské státy, se kterými chce spolupracovat. Nemá v tom pravdu?

Evropská komise si určitě nemůže vybírat, ale současně vždy platilo a platí, že předsednická role má jisté zásaditosti a pravidla, kterými se daný stát musí řídit.

Základním pravidlem je, že má být neutrálním zprostředkovatelem kompromisů a musí zastupovat Evropskou unii jako celek. Maďarsko si nemůže vybrat názory zbylých 26 států, a pokud mají jiný názor než Maďarsko, tak předsednictví, které chce mít váhu a chce mít význam, musí být schopné upozadit svůj pohled na půl roku, aby bylo schopné vyjednávat kompromisy.

Viktor Orbán zcela zjevně nebyl schopný překročit svůj stín, takže je logické, že se to proti Maďarsku otáčí.

Ve Štrasburku právě volí nově složený Evropský parlament předsedu a čtrnáct místopředsedů. Může se postoj Evropské komise nějak výrazněji změnit, až bude potvrzeno její nové složení?

Nemyslím si. Myslím si, že Evropská komise byla v předchozím mandátu velmi principiální a pokračuje v nastavené lince i nyní. Ale řekl bych, že postup, který Evropská komise zvolila, je jen takový poměrně jemně zdvižený prst. Maďarsku nic nehrozí.

To, že budou schůzky zastoupené na nižší úrovni, je jistě nějaký politický signál, ale bez významných faktických dopadů. Byť by třeba Evropská komise zažalovala Maďarsko tak za rok se dozvíme, že Evropská komise měla pravdu, ale nic faktického to znamenat nebude.

Evropská komise, respektive členské státy mají v rukou nástroje, které by mohly skutečně vážně zasáhnout a Maďarsku předsednictví zkrátit. Ale nemyslím si, že by k tomu zatím byla ochota.