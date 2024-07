Orbán nemá Putinovi co nabídnout, cesta je jeho self promo. Hraje roli užitečného idiota, říká politolog

Maďarský premiér Viktor Orbán dělá všechno pro to, aby jeho cesta do Ruska byla vnímána jako součást unijního předsednictví, kterého se Maďarsko ujalo na začátku července. Jde ale pouze o jeho záležitost. „Je to takové self promo. Orbán není ten, který by dokázal dostat k jednacímu stolu Ukrajince a Rusy. Je to opravdu spíše symbolické gesto,“ hodnotí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus politolog Vít Hloušek. Rozhovor Praha 17:04 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán se v Moskvě sešel s Vladimirem putinem | Zdroj: Profimedia

Maďarský premiér Viktor Orbán se stal prvním předsedou vlády členské země Evropské unie (EU), který navštívil Rusko od dubna 2022. Máme tuto jeho cestu vnímat jako soukromou iniciativu, anebo se nedá oddělit od současného unijního předsednictví?

Orbán samozřejmě dělá všechno pro to, aby to vypadalo jako součást unijního předsednictví. Nicméně je to opravdu potřeba chápat jako maďarskou záležitost, Orbánovu záležitost.

Všichni představitelé EU i řady členských států jednoznačně deklarovali, že tady s tímto nechtějí mít nic společného a že Orbán rozhodně v Moskvě nevystupuje za EU.

Možná spíš dělá dojem na domácí publikum, že když je Maďarsko předsednickou zemí Rady, tak Orbán dělá aktivní zahraniční politiku, ale za Evropu nemluví.

Co by tedy mohlo být cílem této cesty? Není to jen snaha Orbána získat body hlavně mezi maďarskými voliči nebo snaha za každou cenu zanechat výraznou stopu v půlročním vedení EU? Dá se mluvit o mírové misi?

O mírové misi se dá mluvit v symbolickém slova smyslu. Protože Orbán neustále o míru mluví a neustále mír skloňuje.

Ale že by to mělo jakékoliv reálné dopady, to se očekávat nedá, protože Orbán nemá Putinovi co nabídnout.

Orbán není ten, který by dokázal dostat k jednacímu stolu Ukrajince a Rusy. Je to opravdu spíše symbolické gesto.

Je potřeba říci, že kromě té symbolické roviny tady jsou poměrně intenzivní ekonomické vztahy mezi Maďarskem a Ruskou federací.

To je věc, která se řeší pravidelně, do Moskvy totiž pendluje celkem často maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Takže tato Orbánova návštěva byla trošku jako ukázka pro Maďarsko, ukázka pro Evropu, ukázka pro svět: „Podívejte se na mě, jak se snažím ideu míru realizovat, jak jsem ochoten se bavit se Zelenským, s Putinem.“ Je to takové self promo pro Orbána.

Jak moc mohla být za cestou Viktora Orbána do Moskvy právě i závislost Maďarska na ruské ropě a dalších surovinách?

Je to něco, co samozřejmě hraje obrovskou roli. Orbán se snaží to prodávat jako své strategické vítězství, to že má k dispozici stabilní dodávky.

My už teď víme, že nejsou ani levnější. Rozhodně nebyly levnější v době energetické krize.

Ale je pravda, že Orbánovo Maďarsko je na ruské energetické koncepci závislé. Nejedná se pouze o ropu a plyn, ale jedná se i o fakt, že Maďaři pořád ještě stavějí svoji jadernou elektrárnu v Pakši.

Ta elektrárna je ruského původu, je stavěna Ruskou federací. To znamená, že Orbán, i kdyby se náhodou rozhodl, že s Ruskem nebude takový kamarád, tak mu nic jiného nezbývá.

Opravdu dostal maďarskou ekonomiku do velmi podstatné závislosti a nedělá nic pro to, aby tu energetickou závislost na Ruské federaci zmenšil.

Může z té Orbánovy návštěvy Moskvy něco vytěžit ruský prezident Vladimir Putin?

Vladimir Putin může maximálně říkat: „Není pravda, že celý Západ je proti mně. Podívejte se na Viktora Orbána, který upřímně touží po míru a je ochoten se mnou jednat.“

V tomto slova smyslu Orbán skutečně dělá roli jakéhosi užitečného idiota pro Putina, protože ruská diplomacie může poukazovat na to, že jsou tady státy připravené k jednání a proč ty ostatní to nedělají.

Ale jinak jsou pro něj důležitější spojenci než Orbán: Severní Korea a Čína. On se teď orientuje na různé levičácké diktatury typu Venezuela, protože mu nikdo jiný moc nezbývá.

Orbána za cestu chválil slovenský premiér Robert Fico. Řekl, že kdyby byl zdravý, tak by do Moskvy vyrazil společně s ním. Co to podle vás vypovídá o vznikající nové frakci Patrioti pro Evropu? Jaký může být jejich vliv v budoucnu?

Je potřeba říci, že Robert Fico a Směr není součástí Patriotů pro Evropu.

Ten Ficův výrok vypovídá o tom, že se Fico definitivně rozhodl na Slovensku, v nějakých lokálních podmínkách, jít Orbánovou cestou. Bude kopírovat to, co dělal Viktor Orbán od roku 2010 v Maďarsku.

Když se vrátíme k těm Patriotům pro Evropu, to je velmi specifická frakce, kdy se nedá říct, že by úplně všechny strany, které do ní míří, byly proruské. Některé ale jednoznačně proruské jsou.

Nejlepší příklad jsou rakouští Svobodní, kteří na Rusko mají ekonomické a měli i historické kontakty. I oni plní roli jakýchsi Putinových užitečných idiotů. V této souvislosti je samozřejmě otázka, jakým způsobem ta frakce bude fungovat.

Ona naštěstí nebude mít v Evropském parlamentu příliš velký vliv, byť by se nakonec třeba k ní přidala i Marine Le Pen se svým Národním sdružením. A byť by dosáhla skoro 90 mandátu podle kalkulací toho, co by se mohlo stát, kdyby přešel Salvini, který se taky ještě definitivně nerozhodl (rozhovor vznikl krátce před tím, než Národní sdružení a Liga oznámily přidání se k Patriotům pro Evropu, pozn. red.)

Každopádně bude na okraji spektra Evropského parlamentu. Nemůže počítat s nějakými funkcemi a nemůže počítat s tím, že by nějakým způsobem ovlivňovala unijní politiku.

