V Kremlu se Orbánův příjezd slavil. Je to důkaz, že jako Unie netáhneme za jeden provaz, varuje Jourová

Šéf unijní diplomacie Josep Borell podobně jako další evropští politici uvedl, že pro jednání s Putinem neměl Orbán žádný unijní mandát. „Řada evropských lídrů vyjádřila znepokojení nad touto iniciativou pana Orbána. Všimněme si, že to nikomu neřekl dopředu,“ upozorňuje eurokomisařka Jourová.

O cestě se dozvěděl pouze generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, a to pár dní před návštěvou Ukrajiny. „Myslím si, že se mezi spojenci a partnery nemá hrát na překvapení,“ podotýká politička.

Cesta rezonovala podle Jourové především v Rusku. „V Kremlu se slavilo, že návštěva Viktora Orbána byla důkazem neexistence jednoty Unie či Západu.“

Maďarsko zároveň v současné době předsedá Evropské unii. Zemím mimo Evropu se tak může zdát, že má mandát pro mezinárodní jednání.

„Působí to matoucím dojmem. Maďarsko ale nemluví v diplomatických věcech za všechny členy Unie. Je to hmatatelný důkaz, že netáhneme za jeden provaz. Země, která dělá tyto sólo akce, poškozuje celek,“ domnívá se Jourová.

K mezinárodnímu jednání mají na evropské úrovni mandát pouze předseda Evropské rady Charles Michel a vysoký představitel pro zahraniční věci Josep Borrell.

„Viktor Orbán samozřejmě může vyvíjet diplomatické aktivity, ale dělá to jménem své země. A ta je i členem Evropské unie, kde jsme se dohodli, že budeme slaďovat zahraničně-politické aktivity,“ vyzdvihuje eurokomisařka.

Rozpaky

Budapešť označuje současné Orbánovo počínání za mírovou misi a odůvodňuje ji mimo jiné tím, že ostatní politici nic pro mír nedělají.

Podle Jourové ale nemá pravdu. „To, co vezl na Ukrajinu, byl vzkaz Volodymyru Zelenskému, ať nastane příměří, což by znamenalo faktické vzdání se Rusku. A to už samo o sobě vzbudilo veliké rozpaky,“ vysvětluje a připomíná, že Evropa jako celek se snaží pádu Ukrajiny zabránit.

„Uvidíme, s čím přijede Viktor Orbán z Číny. Souhlasím s ním, že Čína má obrovský vliv, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet nebo jak bude uzavřen. Protože Čína podporuje Rusko a má na něj obrovský vliv,“ uzavírá dosluhující eurokomisařka.

Kdo naváže na práci Věry Jourové v Evropské komisi? A jaké bude její kariérní pokračování? Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu v úvodu článku.