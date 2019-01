Pobodaný gdaňský primátor Adamowicz zemřel, podlehl zraněním po atentátu

Primátor severopolského Gdaňsku Paweł Adamowicz podlehl vážným zraněním, která mu v neděli způsobil útočník během charitativního večera v centru města. V prohlášení to uvedli lékaři gdaňské univerzitní nemocnice. Atentátník zasáhl Adamowicze několikrát patnácticentimetrovým nožem do oblasti srdce a břicha poté, co vtrhl na pódium. Primátora na místě půl hodiny oživovali, pak podstoupil několikahodinovou operaci.

