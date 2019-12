Chtějí naučit Brity pít pivo s pěnou. Nejlepším novým pivovarem roku se stal londýnský Bohem

Ve Spojeném království funguje jenom jeden jediný pivovar, který vaří typicky české pivo. A jak to tak vypadá, anglickým pivařům chutná. Londýnská firma Bohem získala cenu pro nejlepší nový pivovar roku 2019. Jak chutná Britům typicky české pivo? Londýn 7:36 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čisté sklo je stejně důležité jako kvalitní pivo | Foto: Alexej Maximov | Zdroj: Český rozhlas

Pivovar sídlí v nenápadné budově v průmyslové zóně na severu Londýna. Jeho pivo se ale čepuje zhruba ve třech desítkách londýnských hospod.

„Pivo mi chutná. Je to tím, že jako jeden z mála pivovarů vaříme poctivé české ležáky, ne aly. Na to jsou jiné pivovary, které se na to specializují. My děláme jen naše pivo a lidi dokáží ocenit kvalitu a pár pencí si připlatit,“ řekl pro Radiožurnál sládek Petr Skoček.

Sparta i Slavia

Ve své strategii vsadil český pivovar na kvalitu. Pivo je tak sice o něco dražší, než konkurence velkých značek, ale zákazníky si najde. Ti se učí vyslovovat názvy piv, inspirované českými reáliemi.

Londýnští milovníci piva si tak musí poradit s objednávkou piva s názvem Amos, Sparta nebo Slavia. Zcela neskrývaný český původ piva je prý naopak výhodou.

„Když se lidí ve světě zeptáte, co ví o Češích, tak první věc, na kterou si většinou vzpomenou, je pivo. Být Čechem, vařit české pivo podle tradičních receptur z českých surovin, je marketing zadarmo,“ vysvětlil jeden z podílníků pivovaru Zdeněk Kudr. „To, že jsme Češi je pro nás v marketingu obrovský benefit,“ dodal.

Pivovar Bohem vznikl před čtyřmi lety. Jeho zakladatelé pivovaru věří, že se jim podaří naučit pít Brity pivo s pěnou.