‚Potraty! Ano!‘ Polky demonstrovaly za legalizaci interrupcí. Sejm jejich dekriminalizaci neschválil

Před sídlem polského Sejmu, dolní komory parlamentu, v úterý večer demonstrovaly stoupenkyně liberalizace protipotratových předpisů zklamané neúspěchem vládní koalice, které se tento měsíc nepodařilo prosadit zákon dekriminalizující pomoc při potratech. Demonstrace s heslem „Potraty! Ano!" se podle televize TVN 24 konaly i ve Štětíně, Krakově, Lodži, Olštýně a Poznani. Po celém Polsku demonstrovaly tisíce žen, napsala agentura AFP.

„Je to políček do tváře nás všech, matek, sester, partnerů, přítelkyň a aktivistek, každé osoby, která z lásky pomáhá druhým přerušit nechtěné či život ohrožující těhotenství. Vůbec nás nenapadlo, že ani tak otupený zákon neprojde Sejmem, který jsme zvolily 15. října,“ uvedly organizátorky z organizace Celostátní stávka žen.

Zdůraznily, že dekriminalizaci potratů si přeje 90 procent voličů a voliček vládní koalice a i 78 procent voličů a voliček Polské lidové strany (PSL) si přejí nejen dekriminalizaci, ale i legalizaci interrupcí. Přesto poslanci a poslankyně PSL – až na čtyři výjimky – hlasovali spolu s opozicí, podle demonstrantek „proti očekávání vlastního voličstva“.

„Máte právo si myslet, že jsme to nezvládli,“ vzkázal demonstrantkám přes média premiér Donald Tusk. Podle agentury PAP připustil, že přívrženci liberalizace protipotratových předpisů se ocitli v parlamentu v menšině a že se cítí „mizerně“, protože nenašel argumenty, kterými by přesvědčil zákonodárce hlasující jinak než on sám. Dodal, že osobně má ale „čisté svědomí“, protože se snaží ze všech sil, aby „peklo žen“ zmizelo.

Předseda vlády v úterý ohlásil, že odvolal z funkce náměstka ministra rozvoje a technologií Waldemara Slugockého z Občanské koalice, jehož nepřítomnost v Sejmu během hlasování 12. července přispěla k neúspěchu. Slugocki se hájil, že byl na služební cestě v USA, která byla naplánována o několik měsíců dříve.

Navržená novela trestního zákona 12. července získala v Sejmu jen 215 hlasů, proti bylo 218, včetně 24 poslanců koaliční PSL. Ta zastává konzervativnější názory než její spojenec Polsko 2050, Tuskova liberální Občanská koalice a nejmenší koaliční partner, Levice.

Další tři návrhy usnadňujícího přístup k potratům, které až dosud jsou v katolické zemi prakticky zakázány, jsou stále projednávány v parlamentních výborech. Prezident Andrzej Duda, spojenec opozice, slibuje, že žádnou liberalizaci nepodepíše. Vládní koalice ani v plné síle nemá dost poslanců, aby prezidentovo veto přehlasovala.