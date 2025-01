Raketová zkouška Severokorejců je důrazným vzkazem Trumpovi, říká analytik Slezák

Severní Korea v noci provedla další test strategických raket s plochou dráhou letu. Prezident USA Donald Trump přitom dříve mluvil o Kim Čong-unovi jako o chytrém muži, se kterým dokázal vycházet, protože to není náboženský fanatik. „Raketové testy můžeme vnímat jako důrazný vzkaz Trumpovi,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Rozhovor Washington/Pchjongjang 15:21 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Kim Čong-un při společném setkání v minulém volebním období. Archivní foto | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

O armádě Severní Koreje jsme naposledy slyšeli, když někteří její vojáci byli odveleni do Ruska, aby bojovali proti Ukrajině. Ale co víme o tom, jak se Severokorejcům daří zdokonalovat válečné odstrašující prostředky a rozvíjet jaderný program?

Daří se jim to velmi dobře. Jsou-li Severokorejci v něčem opravdu dobří, tak je to jejich raketový program. Což je o to více udivující, že začínali pouhým okopírováním sovětské střely Scud, která je samozřejmě dneska už zastaralá. Na této bázi nakonec vyvinuli rozsáhlý raketový program, v jejich raketovém arzenálu jsou nyní střely, které jsou schopny zasáhnout každé místo ve Spojených státech.

Konec konců dobrým dokladem toho, jak daleko jsou Severokorejci ve svém raketovém programu, jsou právě ty střely, o jejichž odpálení jste mluvil. Protože za prvé, to jsou střely schopné odpálení z ponorky, což je první konstrukční oříšek, který museli Severokorejci zvládnout. Nechci zabíhat do podrobností, ale taková střela napřed musí překonat odpor vody a pak neztratit svou rychlost, když se dostane do vzduchu.

Za druhé je to střela s plochou dráhou letu, která je hůře odhalitelná a hůře sestřelitelná, protože neopisuje tu balistickou křivku. A za třetí, jak naznačuje její anglický název Cruise Missile, je to také střela, která dovede měnit dráhu letu. Takže o to hůře je taková střela odhalitelná. To je samo o sobě dobrým svědectvím o tom, až kam daleko se Severokorejci v raketovém programu dostali.

V noci šlo o první test strategické rakety KLDR od pondělního nástupu amerického prezidenta Trumpa do úřadu. Je to náhoda, nebo pečlivé načasování? Je to, zdá se, trochu tvrdá politika, ne? Když Trump vlastně nabídl relativně vstřícnou tvář?

Je to určitě pečlivé načasování, když odhlédneme od toho, že čím více raketových zkoušek Severokorejci provedou, tak tím o to více zlepšují vlastnosti svých raket, protože dokážou vychytat nějaké chybičky, které se mohou vyskytnout.

Ale je to jasný vzkaz Donaldu Trumpovi doprovázený ještě prohlášením severokorejské tiskové agentury KCNA. V něm se říká, že Severní Korea, pokud nebudou respektovány její bezpečnostní zájmy a její suverenita, velmi tvrdě odpoví. Dá se to ještě spojit s tím, že Severní Korea byla velice rozčílená z toho, že Američané nedávno pořádali vojenské manévry s Jihokorejci a také s Japonci. A k tomu ještě přistupuje severokorejské rozladění z toho, že Američané dodali v poslední době Jihokorejcům velké množství válečného materiálu.

Takže raketové testy můžeme vnímat jako důrazný vzkaz Donaldu Trumpovi, ale zároveň jako odpověď na tyto akce.

Donald Trump se s Kim Čong-unem sešel během svého prvního období v Bílém domě třikrát. Někteří analytici to označují za největší neúspěch jeho zahraniční politiky. Jak se tedy změnily jeho působením vztahy s KLDR a v jakém stavu jsou dnes?

Donald Trump si dělal naděje na to, že jako první prezident po mnoha desetiletích se bude snažit o zlepšení vztahu se Severní Koreou a něco za to dostane. Ty ale byly zklamány, stejně jako naděje všech předchozích amerických prezidentů a také Joea Bidena.

Americké vztahy se Severní Koreou jsou velice špatné a Severní Korea pokračuje v tom, co dělala v posledních letech. To znamená, zdokonaluje svou raketovou techniku a jadernou technologii. Naděje, které si Donald Trump dělal, že se mu podaří přimět Severní Koreou, aby se vzdala dalšího vývoje jaderných zbraní a možná i zlikvidovala ty, které vlastní doposud, se samozřejmě nesplnily.

Severní Korea si totiž dobře spočítala, že pokud se vzdá jaderných zbraní, tak potom její vedení může dopadnout stejně jako plukovník Kaddáfí nebo Saddám Husajn.

Jaderných zbraní se nevzdá

Ale jak si tedy vysvětlujete Trumpovo prohlášení, že by s Kim Čong-unem rád obnovil kontakt? Chce Trump vstoupit podruhé do téže řeky?

To není možné jednak proto, že se mění vody v řece, ale také, že se mezitím mění člověk. Je velkou otázkou, jestli se změnil Kim Čong-un, na němž to do značné míry stojí, zda se mohou ledy nějak pohnout a zda by Severní Korea udělala nějaký ústupek.

Myslím si, že nikoli. Základní problém je to, že si Severní Korea dobře přečetla lekce z iráckých válek a ze svržení plukovníka Kaddáfího a řekla si, že jediná pojistka, jak může přežít případný útok, je opravdu nechat si svoje jaderné zbraně.

S tím nikdo nehne a přitom to je to základní, co by od ní nejenom Spojené státy, ale i další země chtěly, aby se vzdala svého jaderného arzenálu. K tomu ještě přistupuje to, že Severokorejcií získali staronového spojence Rusko.

A to bude také kartou v téhle, dá se říct, geopolitické hře?

Nemůže nebýt, protože spolupráce Severní Koreje s Ruskem se v minulých letech velice prohloubila a jak víme, už právě dosahuje vojenské úrovně, že Severokorejci bojují po ruském boku na ukrajinské frontě.