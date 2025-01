Rakouské lidovce dočasně povede tajemník Stocker. O místo kancléře se uchází i Kickl

Rakouské lidovce (ÖVP) dočasně povede generální tajemník strany Christian Stocker poté, co na post šéfa strany a kancléře rezignoval Karl Nehammer, píše agentura APA. Nehammer oznámil, že funkce opouští po sobotním krachu vyjednávání o vládní koalici. Zatím není jasné, kdo ho nahradí ve funkci kancléře. Podle veřejnoprávní televize ORF by to mohl být šéf Svobodné strany Rakouska Herbert Kickl, který se v pondělí sejde s prezidentem.

Vídeň 15:47 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít