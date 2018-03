28. 1. 2008 |Milan Kopp, Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Německá spolková země Bavorsko chce pomocí satelitního navigačního systému GPS monitorovat pohyb pedofilů. Pachatelé závažných sexuálních deliktů by měli za povinnost nosit náramek, na kterém by byl systém instalován. Opatření by se týkalo osob podléhajícím ochrannému dohledu.