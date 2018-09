To nejsou Rusové, ale britští herci, tvrdí ruský senátor o fotkách podezřelých z útoku na Skripala

Šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Sergej Kosačov se domnívá, že na fotografiích, které podle britských úřadů zachycují muže podezřelé z pokusu o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii, nejsou občané Ruska. Kosačov rovněž naznačil, že důkazy, které předkládá Británie, jsou vykonstruované. Jeho slova v pátek citovala ruská tisková agentura TASS. Moskva 15:38 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Petrov a Ruslan Boširov, které britská policie podezírá z pokusu o vraždu Sergeje a Julije Skripalových. | Foto: Metropolitan Police

Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni 4. března nervovým jedem Novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba zotavili.

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu uvedla, že za otravou Skripalových stojí příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU hledaní podle britských úřadů jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Britské úřady také publikovaly fotografie, na nichž jsou vidět podezřelí muži po příletu na londýnské letiště Gatwick.

Kosačov ve svém ironickém komentáři na facebooku ve čtvrtek uvedl, že na snímcích zveřejněných britskými úřady by mohli být britští herci. Pokud by se jednalo o ruské občany, už by je prý někdo v Rusku dávno poznal.

„Není možné, aby tito lidé žili v takovém vakuu, že by je už dávno na základě fotografií nepoznaly desítky, stovky, tisíce spolužáků, spoluzaměstnanců, sousedů či obyčejných kolemjdoucích,“ podotkl Kosačov.

„Třeba jsou to britští herci,“ dodal a poukázal přitom i na britskou zálibu v příbězích detektiva Sherlocka Holmese. Moskva, která od začátku vylučuje možnost ruské účasti na otravě, odmítla ve čtvrtek i nejnovější obvinění.

Naprostá shoda náhod

Ruský server Fontanka ve čtvrtek informoval, že člověk se jménem Alexandr Petrov byl na seznamu zaměstnanců státního podniku Mikrogen, který se zabývá výzkumem a vývojem imunobiologických preparátů.

Ruská televize RT ale v pátek napsala, že Alexandr Petrov, pracující v pobočce firmy Mikrogen v Tomsku, popřel jakoukoli spojitost své osoby s případem Skripalových.

„To je naprostá shoda náhod: nejsem ten člověk v Londýně. Pracuji na vedoucí pozici v pobočce společnosti Mikrogen v Tomsku, ve výzkumném a výrobním závodě Virion,“ řekl Petrov televizi RT, která je v zahraničí obviňována z neobjektivního zpravodajství a dezinformací.