Rusko zatím nedodalo Světové zdravotnické organizaci informace ke schválení Sputniku V

Rusko dosud neposkytlo všechny informace potřebné ke schválení své hlavní vakcíny proti covidu-19 Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Novinářům to v úterý řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Jako důvod uvedl rozdílné představy o tom, jaké informace měla Moskva pro schválení Sputniku V dodat. Moskva 13:21 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl jako důvod pro nedodání informací rozdílné představy o tom, jaké to mají být a jak mají být prezentovány | Foto: Maxim Shipenkov | Zdroj: Reuters

„Skutečně je potřeba poskytnout některé informace pro certifikaci, které jsme zatím nedodali, protože jsme měli odlišnou představu o tom, jaké by ty informace měly být a jak by měly být prezentovány. Některé standardy máme odlišné,“ odvětil mluvčí Kremlu na dotaz, co způsobuje zpoždění ve schvalování ruské vakcíny WHO. „Postupně se přizpůsobujeme těmto požadavkům a doufáme v pozitivní výsledek této práce,“ dodal.

Sputnik V neprošel v Česku ani přes ruské turisty. ‚Neuznáme jim ho,‘ tvrdí ministerstvo Číst článek

Moskva si loni pospíšila se schválením své vakcíny proti covidu-19 nazvané Sputnik V. Rusko ji na domácí úrovni registrovalo loni v srpnu, v říjnu požádalo o urychlenou registraci WHO. Tu zatím neobdrželo a čeká rovněž na schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Agentura Reuters v říjnu napsala, že unijní regulátor stále neobdržel některá důležitá data.

Sputnik V nyní používá zejména Rusko a jeho aplikaci svým obyvatelům schválilo i přes 70 dalších zemí světa včetně člena EU Maďarska. Rusko schválilo pro domácí použití čtyři vakcíny domácí výroby a žádné další očkování proti covidu-19 není v zemi k dispozici. Někteří Rusové cestují za očkováním do zahraničí, podotkl Reuters.