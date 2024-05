Dosud byl Trutnov jedním z mála měst podobné velikosti, které nijak neupravovalo pití alkoholu na veřejnosti. To se teď mění. Vedení města reagovalo na přibývající stížnosti na nevhodné chování lidí pod vlivem alkoholu. Místa s novým zákazem budou městští strážníci hlídat. „Eliminujeme to, že si z veřejných prostranství udělají venkovní restaurační předzahrádku bez poplatku,“ řekl pro Český rozhlas Hradec Králové strážník Jan Hofman. Trutnov 11:41 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konečná. Míst, kde je v Pardubicích zakázáno veřejně popíjet, přibylo | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Stížnosti chodily telefonické, písemné, na e-mail městské policie. Strážníci vyřizovali oznámení a stížnosti na takové závadové jednání na veřejném prostranství,“ potvrzuje velitel trutnovské městské policie Radek Svoboda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trutnov poprvé zavádí regulaci a na některých veřejných místech zakazuje konzumaci alkoholu

„Srocovaly se nám tam skupinky osob, které si zejména parky či zahrádky parkového typu pletly s předzahrádkou restaurační provozovny. Konzumovali alkohol až do takového stavu, kdy se tam často váleli po chodnících nebo lavičkách,“ popisuje zkušenosti strážník Jan Hofman.

A dodává, že neměli příliš možností, jak proti takovým lidem zakročit, pokud třeba neničili majetek nebo neznečišťovali okolí.

Nová vyhláška

„Je to o tom, že strážníci budou mít nástroj, na jehož základě budou moci zakročit, pokud tam zaregistrují závadné jednání, případně na něj budou telefonicky upozorněni občany,“ vysvětluje starosta Michal Rosa z ODS.

Přísnější regulace alkoholu je nutná, říká Vobořil. Spíš je potřeba narovnat zdanění, míní lihovarník Číst článek

Na základě zkušeností městská policie společně s vedením města vytipovala konkrétní lokality, kde alkohol nikdo pít nesmí. „Školy a mateřské školy, dětská hřiště. A v tuto chvíli také dvě veřejná prostranství, kde je pití alkoholu nepřípustné. Je to Lípové náměstí v Poříčí a Jiráskovo náměstí na České čtvrti.“

‚Předzahrádka bez poplatku‘

„Máme je zde delší dobu a víme o nich. Takže s těmi se prostě příliš mazlit nebudeme.“ Na místě mohou tito hříšníci dostat pokutu až deset tisíc korun, ve správním řízení se pak pokuty šplhají ještě podstatně výše.

„Eliminujeme to, že si z těchto veřejných prostranství udělají venkovní restaurační předzahrádku bez poplatku. A budou běhat do nedalekých provozoven pro alkohol a tam ho veřejně konzumovat.“



Na místě jsou ovšem obavy, aby se tito jedinci nepřesunuli do jiných částí města.

„Okolí těch míst bude samozřejmě monitorované více než doposud. Abychom věděli, zda se nám ten negativní vliv nepřesouvá někam jinam,“ prozrazuje plány Jan Hofman a nevylučuje, že do vyhlášky se zakázanou konzumací alkoholu je možné zařadit další lokality ve městě.