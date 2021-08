Hamáček byl zproštěn mlčenlivosti kvůli cestě do Moskvy. Na policii byl už Kulhánek či Beroun

Premiér Andrej Babiš (ANO) zprostil mlčenlivosti vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ohledně neuskutečněné cesty do Moskvy. Učinil tak na žádost policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, zjistil iROZHLAS.cz. Hamáček tak může jít vypovídat, zatím však podle svých slov nedostal pozvánku. S policií už mluvil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) nebo šéf vojenské rozvědky Jan Beroun. Původní zpráva Praha 5:00 10. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Žádost o zproštění mlčenlivosti podala Národní centrála proti organizovanému zločinu 22. července premiérovi a ten jí vyhověl,“ napsal šéf vnitra Jan Hamáček v SMS zprávě na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda ho již kvůli okolnostem chystané cesty do Moskvy kontaktovala policie.

S kriminalisty však Hamáček zatím podle svých slov nemluvil. „Vypovídat budu, až budu pozván. Zatím se tak nestalo,“ doplnil vicepremiér. Policie má přitom nesnadný úkol: hledá odpověď na otázku, zda chtěl Hamáček vyměnit dodávky vakcíny Sputnik V za utajení špionážní aféry Vrbětice.

Alespoň s takovým tvrzením přišly letos v květnu Seznam Zprávy. Návrh na výměnný obchod měl podle serveru padnout 15. dubna na schůzce Hamáčka se zástupci tuzemských tajných služeb, na které se řešilo zapojení ruských agentů GRU do výbuchů muničních skladů v roce 2014.

Hamáček to rezolutně odmítl. Informace Seznam Zpráv označil za lež a na autory reportáže podal trestní oznámení. Cestu do Moskvy plánovanou v době vypuknutí vrbětické aféry označil za zastírací manévr, jak dostat do Česka ruského velvyslance Vítězslava Pivoňku. Ten se schůzky rovněž zúčastnil.

Policejní výslechy

Aktuálně vyšetřovatelé provádí výslechy jednotlivých účastníků klíčové schůzky, která se odehrála v budově ministerstva vnitra. Přítomen na ní byl také současný ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). „Ano, byl,“ odpověděl na otázku redakce, zda byl již na policii podat k celé věci vysvětlení.

Ohrožení utajované informace Ohrožení utajované informace se dopustí ten, kdo „vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí“.

Sazba se liší podle stupně utajení informace, uložit lze až 12 let vězení a trestná je i příprava činu. Stejně vysoký trest je možné uložit také v nejzávažnějších případech zneužití pravomoci úřední osoby. Příprava tohoto činu je rovněž trestná.

Kulhánek se schůzky zúčastnil ještě jako Hamáčkův náměstek na vnitru. Už dříve přitom odmítl, že by se jednalo o výměně Vrbětic za ruské vakcíny. A svůj postoj zopakoval i nyní: „Platí moje stanovisko, že o žádný výměnný obchod nešlo. Nebyl ani možný hypoteticky, neboť o kauze už věděli i novináři.“

S policisty ohledně dubnového setkání mluvil také už ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun. „Ano,“ potvrdil výslech u kriminalistů bez dalších podrobností. Beroun v květnu na slyšení ve sněmovně podle poslanců uvedl, že Hamáček do Moskvy letět chtěl, směnný obchod ale nepotvrdil.

Na policii se naopak zatím chystá velvyslanec Pivoňka, jehož cestu do Prahy měl chtít Hamáček kamuflovat. „Očekávám, že budu kontaktován,“ odepsal redakci v SMS zprávě. Pro Deník N už dříve uvedl, že by se jeho výslech mohl uskutečnit v srpnu v době výroční porady českých velvyslanců.

Podat vysvětlení k okolnostem, které provázely chystaný Hamáčkův výjezd do Moskvy, by však měli také další účastníci schůzky. A sice: policejní prezident Jan Švejdar, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Zda jejich výslech již proběhl, není zřejmé. „Bez komentáře,“ vzkázal například Švejdar přes mluvčího Policejního prezidia Ondřeje Moravčíka. Deník N ovšem napsal, že policejní prezident má již návštěvu kriminalistů v této věci za sebou.

Až 12 let

Policisté se okolnostmi Hamáčkovy cesty do Moskvy začali zabývat letos v květnu. Zahájili tehdy trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby. Za to hrozí až 12 let vězení.

„Věcí se stále zabývá náš útvar, je to ve stadiu prověřování,“ uvedl mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej. To znamená, že dosud nebyl v případu nikdo obviněn. Na šetření policistů dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Vedle policie se okolnostmi Hamáčkovy cesty do Moskvy zabývá také Senát, konkrétně výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Poprvé k věci zasedl koncem dubna, tehdy vicepremiér odešel předčasně, jelikož jednání neprobíhalo v uzavřeném režimu. Poté se podle předsedy výboru Pavla Fischera (BEZPP) čtyřikrát omluvil.

A jinak tomu podle všeho nebude ani na příštím zasedání bezpečnostního výboru, které se uskuteční ve středu. Už nyní je v programu vyznačeno, že bod s názvem „Vrbětice a dopady na bezpečnost ČR“ se ruší. Důvod? ​​„Pozvaní hosté se omluvili,“ stojí na pozvánce.