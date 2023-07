ONLINE: Rusové útočili na ukrajinský New York v Doněcké oblasti. Čtyři lidé zemřeli, další jsou zranění

Krymský most je pro Ukrajinu terčem, řekl Zelenskyj. K pondělnímu útoku se Kyjev nepřihlásil

„Krymský most, to není jen logistická trasa, je to trasa používaná k zásobování války municí, a to se děje denně. Takže je to pro nás pochopitelně terč, který musí být neutralizován,“ uvedl prezident.