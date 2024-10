S odminováním Ukrajiny bude pomáhat systém, na který se složili Češi a Slováci. Už je u Charkova

Odminovací systém Božena 5 dovezli do Charkovské oblasti členové českého spolku Team4Ukraine. Společně s Boženou dostali záchranáři tahač, přívěs, speciální dodávku s tisícilitrovou nádrží na palivo a dron s termovizí v celkové hodnotě přes 15 milionů korun. Peníze vybrali české a slovenské organizace v čele s iniciativou Dárek pro Putina ve veřejné sbírce a celá akce trvala od zahájení výroby až po doručení hasičům 17 měsíců. Praha/Košice/Charkov 12:12 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boženu 5 přivezli dobrovolníci na utajenou základnu nedaleko Charkova z Košic. Základna je sice utajená, ale civilní | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Boženu 5 přivezli dobrovolníci na utajenou základnu nedaleko Charkova z Košic. Základna je sice utajená, ale civilní. „Tady se školí hasiči pyrotechnici nejen v obsluze odminovacích strojů, ale i v ovládání dronů, které miny vyhledávají,“ říká předseda Team4Ukraine Jan Heřmánek.

„Proto jsme jim také dovezli dron s termovizí, který vyhledává miny podle jejich rozdílné teploty od okolí,“ popisuje.

V obsluze Boženy školí ukrajinské hasiče členové spolku Team4ukraine, kteří se to naučili u výrobce. „Klíčová je údržba stroje, proto také součástí vybavení je kompletní sada nářadí,“ dodává zástupce iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček.

Ukrajinští hasiči jsou z nového stroje nadšení. Tento typ ještě nepoužívali. Božena 5 má dva a půl metru širokou radlici takzvaný rotační cep, kterým odpaluje miny. Je samohybná a výrobce uvádí, že je možné ji ovládat ze vzdálenosti až pět kilometrů a že je odolná proti výbuchu o síle až 9 kilogramů trinitrotoluenu (TNT).

Organizace spojených národů uvádí, že v současné době je Ukrajina nejzaminovanější země na světě | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Organizace spojených národů uvádí, že v současné době je Ukrajina nejzaminovanější země na světě. Minami a nevybuchlou municí je kontaminováno až 23 procent území.

Na Boženu se složili drobní dárci z Česka a Slovenska, ovšem 100 tisíc eur (v přepočtu 2,5 milionu korun) přidal Tchaj-wan, který pravidelně podporuje Ukrajinu přes třetí země a třetí subjekty. Boženu 5 vyrobila slovenská firma Way Industries. Má plné kapacity, což byl jeden z důvodů, proč zahájení výroby trvala dlouho.

Dalším důvodem byl podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina pomalý rozjezd sbírky na Slovensku. Za hlavní potíž ale považuje Ondráček postup slovenských úřadů.

„Několik měsíců jsme čekali na vývozní dokumenty a povolení k cestě z Košic na ukrajinskou hranici, protože Božena je považovaná za vojenský materiál. Trvalo to tak dlouho, že máme reálné podezření, že slovenská strana to natahovala ve snaze, co nejvíc to opozdit,“ míní.

V obsluze Boženy školí ukrajinské hasiče členové spolku Team4ukraine, kteří se to naučili u výrobce | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas