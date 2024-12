Šéf zelených europoslanců: Von der Leyenová nám bude naslouchat. Věřím, že automobilkám neustoupí

Do funkce nastupuje nová Evropská komise, kterou při hlasování ve Štrasburku podpořila mimo jiné těsná většina europoslanců z frakce Zelených. Ti se chtějí stát nedílnou součástí rozhodovací většiny v Evropském parlamentu. V rozhovoru pro Český rozhlas o tom mluví jejich spolupředseda, Nizozemec Bas Eickhout. Vývoj v posledních týdnech podle něho ukázal, že snaha středových politických skupin spolupracovat s konzervativní pravicí selhala. Rozhovor Štrasburk 16:21 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Bas Eickhout | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

V nové Evropské komisi není (na rozdíl od té minulé) jediný komisař, který by reprezentoval frakci Zelených. Přesto většina europoslanců Zelených při hlasování novou komisi podpořila. Proč?

V první řadě je pro nás vždy důležitý program. A když se podíváme na program této Komise, který byl zveřejněný už v červenci v politickém prohlášení předsedkyně, když se podíváme na pověřovací dopisy od předsedkyně eurokomisařům, a také veřejná slyšení kandidátů na eurokomisaře, která jsme sledovali…

To vše nás ujišťuje, že Green Deal bude pokračovat, chystá se čistá průmyslová dohoda, která má zajistit, aby konkurenceschopnost a dekarbonizace šly ruku v ruce, komise bude klást důraz na právní stát. Všechny tyto prvky se dostaly do programu, dosáhli jsme toho, a proto pro Evropskou komisi hlasovala i část Zelených.

Ursula von der Leyenová tento týden ve svém projevu ve Štrasburku řekla, že Evropská unie je stále na cestě k plnění cílů Green Dealu. Není to ale v rozporu s posledním vývojem? Mám na mysli třeba nařízení o odlesňování, které Evropská komise navrhla odložit, nebo tlak různých politických skupin v Evropském parlamentu na zmírňování už schválených požadavků na automobilový průmysl atd.

Za prvé, nebyli jsme vůbec šťastní z toho, že bylo rozhodnutí o nařízení o odlesňování odložené. Nyní jsme v jednání. Velmi pravděpodobně změny nakonec povedou jen k odkladu nařízení o 12 měsíců a poté bude implementováno tak, jak mělo být. Takže nejsem úplně nadšený z odkladu, ale nedá se říct, že by se tím nařízení rušilo.

Co se týče aut – ano, sledujeme celou tu lobby. Ale při veřejných slyšeních eurokomisařů všichni, kteří byly dotazováni na auta, řekli: Budeme se držet stanovených cílů, žádné změny. Takže ano, jsou tu tlaky, ale spoléháme na Evropskou komisi. A ta dosud žádné cíle pro automobilový průmysl nezměnila.

Kdo tvoří většinu?

Ale neobáváte se, že Ursula von der Leyenová vyhoví europoslancům své frakce Evropské lidové strany? Značná část z nich žádá mimo jiné odklad pokut pro automobilový průmysl. (Od příštího roku mají platit nové sankce pro automobilky, které neprodávají dostatečné množství nízkoemisních aut, pozn. red.)

Ano, je pod tlakem, ale dosud mu nepodlehla. Samozřejmě ji budeme neustále bedlivě sledovat. Ale v minulých týdnech jsme jasně viděli, že von der Leyenová chce stavět většinu se Zelenými a dosud odolávala tlaku. Myslím, že se to nezmění.

Především se domnívám, že strategie lidovců zkoušet se domlouvat s pravicí opravdu nezafungovala. Z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) pro tuto komisi nakonec hlasovalo jen asi třicet lidí a zbytek byl proti. (33 europoslanců ECR hlasovalo pro Evropskou komisi, 39 proti, pozn. red.) Nemyslím si tedy, že by von der Leyenová této frakci teď naslouchala. Bude naslouchat Zeleným. A to je přesně to, co jsme chtěli.

Ale není to trochu naivní přístup? Protože předseda lidovecké frakce Manfred Weber mluví o proměnlivé většině v Evropském parlamentu, říká, že stálá koalice neexistuje a většina se bude měnit podle situace. Mohou tyto proměnlivé koalice fungovat?

Ne. Víte, strategií Manfreda Webera vždy bylo říkat: „Jsem tak trochu uprostřed, a můžu se tím pádem obracet doprava i doleva.“ Nyní se dvořil a byl sladký vůči ECR celé týdny a měsíce a nakonec od nich získá jen minimum hlasů. Myslím, že to je nejlepší důkaz toho, že tato jeho strategie nefunguje.

Hned po volbách jsme od začátku říkali, že jedinou stabilní většinu budou mít čtyři proevropské strany včetně Zelených (EPP, S&D, Renew a Zelení, pozn red.). Myslím, že Manfred Weber to sám sobě stále trochu popírá. Ale čas nám dá za pravdu.

Proč ale Zelení nejsou součástí společného manifestu o spolupráci, který podepsali lidovci, socialisté a liberálové?

Nechtěli to lidovci. Ale abych byl velmi upřímný, pokud si manifest přečtete, tak není jasné, co v něm vůbec je. Co je pro nás skutečně důležité, jsou politická vodítka předsedkyně Evropské komise a také programy pro všechny komisaře.

Jejich podobu jsme ovlivňovali a jsou pro nás mnohem důležitější než tento manifest. My tady rozhodujeme o Evropské komisi a ne o vágním manifestu tří frakcí.

Takže pro frakci Zelených je nová Evropská komise dostatečně zelená?

Pro většinu ano. Tedy pro těsnou většinu, abych byl přesný. Poměrně značná část Zelených také hlasovala proti Evropské komisi, a to kvůli rozhodnutí von der Leyenové, že se Raffaele Fitto stane výkonným místopředsedou Komise.

Stále to silně kritizujeme, ale myslím si, že jsme všichni nyní otevřeni spolupráci s touto novou Komisí. Von der Leyenová řekla, že chce s námi spolupracovat. Myslím, že evropští občané od nás nyní chtějí vidět akci.

Nejproblematičtějším členem nové Evropské komise je tedy právě Fitto?

Ano, Fitto. Zejména jeho pozice výkonného místopředsedy. Je ale moc dobře, že se nám podařilo docílit toho, že například ohledně automobilového průmyslu bude jeho moc dost limitovaná. To byla součást vyjednávání. Bude mít také méně moci v oblasti právního státu. Takže jsme zajistili, že Fitto nebude mít příliš moci. Ale samozřejmě bychom preferovali, kdyby vůbec nebyl výkonným místopředsedou.

A naopak, které členy nové Evropské komise nejvíce oceňujete?

Uvidíme, musí nejprve začít pracovat. Dosud spolupráce s Ursulou von der Leyenovou funguje opravdu dobře. Máme velké naděje, že to bude dobře fungovat i s výkonnými místopředsedy jako je Kaja Kallasová, Stéphane Séjourné a Teresa Riberaová. Ctíme, že s nimi můžeme velmi dobře spolupracovat.