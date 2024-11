Dvořák: Přijetí eura má v sobě potenciál rizik, přínosů je ale víc. Potvrzuje to 20 členských států

Většina českých europoslanců nepodpořila novou Evropskou komisi. Co z toho vyplývá pro českou politiku vůči Evropské unii? Co se dá čekat od nových eurokomisařů? Jaké šanci na úspěch má snaha českých ministrů ohledně automobilového průmyslu nebo emisních povolenek? A proč se vláda neshodla na potřebě jmenovat národního koordinátora pro euro? Tomáš Pancíř se zeptal ministra pro evropské záležitosti z hnutí Starostové a nezávislí Martina Dvořáka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vláda včera jednala o euru, a to na základě analýz Národní ekonomické rady a také Legislativní rady vlády. Jaký je ve vládě ohledně eura poměr sil?

Není to tak špatné. Šlo o velmi těsné hlasování, dva hlasy ale nakonec chyběly. Změna oproti minulému hlasování byla, že se k nám přidali ministři za TOP 09. Celá debata byla výrazně vstřícnější a pozitivnější. Nikdo se už nebil v prsa nebo netloukl do stolu s tím, že euro nikdy, že bychom tím ohrozili národní suverenitu. Debata teď byla spíše o tom, jestli když teď konečně plníme maastrichtská konvergenční kritéria, kromě jednoho, není čas už začít něco dělat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 K přijetí eura pomůže i postupné dozrávání generace, která se už v Evropské unii narodila a pro kterou je euro přirozenou platební záležitostí, je přesvědčen Martin Dvořák z hnutí STAN

Zpráva NERV jasně říká, že by bylo optimální, aby celou proceduru zvládla jedna vláda během jednoho volebního období. Podle nás by ale bylo dobré, kdyby předchozí vláda všechno přichystala.

Tato varianta ale nevyhrála...

To sice ne, ale dopadlo to lépe, než jsem čekal. Shodli jsme sena tom, že je potřeba debatu o euru dál vést, což je po dvaceti letech mlčení skvělé. Je to jasný posun ve vládě. Možná kdybychom sestavovali na podobném půdorysu vládu, jako máme teď, tak by se možná podařilo do programového prohlášení vmáčknout i to, že vykročíme směrem k euru.

Znamená včerejší výsledek jednání kabinetu definitivní konec jakýchkoli konkrétních kroků směřujících k přijetí eura v tomto volebním období, nebo se budete ještě v tom necelém roce o něco pokoušet?

Otázka je, co je krok k přijetí eura. Podle mě je důležitým krokem vést, rozšiřovat a dále prohlubovat společenskou debatu. Ta se nevedla, my ji chceme vést dalších deset jedenáct měsíců. Budeme pořádat různé kulaté stoly, konference, budeme navštěvovat přednášky, budeme diskutovat se studenty, s občany, protože to je ta cesta, jak zvednout poměr podpory eura. Už se to ukazuje. Po roce jsme se z 20 procent dostali na 25 procent.

Vláda se neshodla na potřebě jmenovat národního koordinátora pro euro, uvedl ministr Rakušan Číst článek

Bude to pro nás velká výzva. Máme na čem pracovat. A jestliže včera byl hlavním argumentem proti, že tomu lidé nevěří, že mají z eura obavy, tak naším úkolem je lidi přesvědčovat, dávat jim dostatek informací a prostoru k diskusi, aby pochopili, že se eura bát nemusí. Zpráva NERV jasně konstatovala, že prudký nárůst cen zavedením eura nehrozí. Stejně tak nehrozí, že bychom tím na sebe vzali závazek za dluhy jiných zemí, protože bychom vstupovali až v době, kdy by závazky už byly učiněny.

Další věc, v kterou doufám, je postupné dozrávání generace, která se už v Evropské unii narodila a pro kterou je euro přirozenou platební záležitostí, na niž jsou zvyklí a jíž se nebojí. I když tedy oficiální vládní jednání o podmínkách pro případný vstup nezačne, my začneme alespoň velmi neformálním způsobem zjišťovat, na co bychom se měli připravovat.

Není to vlastně celé předvolební kampaň hnutí STAN?

Není. My jsme euro podporovali a propagovali i před minulými volbami, při tvorbě programového prohlášení. Body tím spíše nezískáme. Jsme ale přesvědčeni, že pokud politik má představu nebo vizi, že toto je správný krok, tak pro něj má shánět podporu ve veřejnosti. A je jedno, jestli je to rok před volbami nebo čtyři roky před volbami. Zkrátka to považujeme za zásadní téma. Respektujeme programové prohlášení, které říká, že tato vláda euro nepřijme. Snažíme se ale v rámci, který naše programové prohlášení vytváří, dělat kroky, které považujeme za správné.

Euro, nebo koruna? Češi mají jasno, pokud by záleželo jen na veřejném mínění, společnou měnu nepřijmou Číst článek

Od začátku roku máte poradce pro euro. Po včerejším jednání vlády zůstane poradcem pro euro dál Petr Zahradník?

Zůstane poradcem, nebude upgradován na zmocněnce, natožpak na koordinátora. Dál bude moderovat diskuse, bude psát články, bude se účastnit debat, bude vystupovat v médiích. Minulý týden jsme měli krásnou diskusi na Masarykově univerzitě v Brně, kde on moderoval. A musím říct, že mě vůbec nešetřil. A právě toto mi přijde správné, protože je potřeba nevytvářet pocit, že na to tlačíme a nevidíme objektivní skutečné věci, které jsou za tím.

Všichni víme, že přijetí eura má v sobě i potenciál rizik, ale my jsme přesvědčeni, že plusů a přínosů je víc a rizika se nemusejí naplnit. Ve 20 členských zemích EU se naplnilo, že přijetí eura funguje, podporuje jej 70 procent obyvatel a už by se nikdy nechtěli vrátit k liře franku, marce, pesu, kdysi velmi silným tradičním měnám.

Jaké nyní budou vztahy Česka a nové Evropské komise? Dá se od nové Evropské komise očekávat změna přístupu ke Green Dealu? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.