Sesuv půdy v Indii si vyžádal nejméně 20 obětí, stovky lidí jsou ale zřejmě pohřbené pod masami bahna

Nejméně 23 lidí zahynulo při pondělních sesuvech půdy v indickém státě Kérala, které následovaly po prudkých lijácích. Informovala o tom v úterý agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Podle televizní stanice Asianet TV už bilance stoupla na 41 mrtvých. Pod bahnem a troskami zřejmě zůstaly uvězněné stovky dalších lidí a záchranáři pokračují ve snaze je vyprostit. Dillí 7:23 30. července 2024

Záchranné úsilí ale komplikuje pokračující déšť, nestabilní terén a také skutečnost, že se zřítil hlavní most vedoucí do hornaté oblasti, kterou sesuvy půdy zasáhly. Do záchranných prací se zapojila armáda, která sestrojila provizorní lanový most a na místo vyslala dva vrtulníky.

Meteorologové předpovídají, že prudké deště potrvají nejméně celé úterý. Už na pondělí vydali varování před vytrvalým deštěm, kvůli kterému úřady v některých částech státu uzavřely školy.

Během monzunového období, které trvá od června do září, Indie pravidelně zažívá silné povodně. Monzuny jsou klíčové pro místní zemědělství, ale často působí i značné škody. Vědci varují, že kvůli klimatickým změnám a globálnímu oteplování začínají být monzuny nepředvídatelnější a chaotičtější.

