Severokorejci by měli působit na ruském území. Fasují uniformy, aby je nešlo rozeznat, říká analytik

Informace o vyslání severokorejských vojáků do války na Ukrajině na ruské straně začínají dostávat konkrétnější obrysy. Jihokorejské tajné služby informují, že ruskou armádu doplní 12 000 Severokorejců. „Problém bude v tom, jak je budeme rozlišovat. Vyšlo totiž najevo, že fasují ruské uniformy, budou v nich tedy bojovat," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Vlastimil Bříza z Katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 15:51 19. října 2024

Pokud by na pomoc Rusku přispěchaly nějaké čtyři brigády, kde a jak by mohly být nasazeny?

Severokorejská armáda si může bez problémů dovolit ten počet, o kterém se bavíme. Z našeho úhlu pohledu by to bylo relativně velké číslo. Mám na mysli počet vojáků české armády, ale severokorejská armáda má v aktivní službě milion vojáků. Je to privilegovaná složka a včetně rezervistů má čtvrtinu své populace připravenou k boji, takže šest milionů vojáků.

Z tohoto úhlu pohledu je to číslo relativně malé. Ten odhad je mezi 10 a 12 tisíci. Nicméně je potřeba podotknout, že v tuto chvíli určitě vojáci ještě nejsou na frontě. Můžeme se opřít o zprávy jihokorejské tajné služby. V tuto chvíli bych neakcentoval ukrajinskou tajnou službu, protože znalost Severní Koreje je nepoměrně vyšší v Jižní Koreji.

Takže ano, potvrzuji, mělo by to být kolem 10 tisíc vojáků, to znamená jedna větší divize. V tuto chvíli jsou na cvičišti na Dálném východě. Pokud se budeme držet zpráv Jihokorejců, tak k jejich nasazení by mělo dojít na území Ruské federace, tedy v Kurské oblasti. Zatím nikdo nespekuluje s tím, že by měly být nasazeny i v těch nově připojených územích na současné Ukrajině.

Před řadou měsíců jsme viděli hrozivé záběry srocujících se čečenských bojovníků v černém oblečení, kteří se chystali pomoct Rusku v boji s Ukrajinou, ale nakonec do bojů nějak zásadně nezasáhli. Dokonce se jim posměšně přezdívalo tiktokoví ozbrojenci. Mohlo by to být v případě severokorejských vojáků jiné? Můžou být efektivnější?

Myslím si, že to bude trochu jinak. Jsem přesvědčen, že v první fázi nasazováni přímo na frontovou linii doteku, že to začne pozvolna. Ostatně ty zprávy už máme, že se někteří vojáci vyskytují ve vlastním týlu. Jsou to především ženijní jednotky, či jim podobné. Ale problém bude v tom, jak je budeme rozlišovat. Vyšlo totiž najevo, že fasují ruské uniformy, budou v nich tedy bojovat.

Podstatné je, že se budou angažovat jakoby původem z Burjatska. Bude to takzvaný burjatský prapor nebo ve finále až burjatská divize. V této malé republice v rámci Ruské federace je vzhledová podoba ke korejským mužům mimořádná. Odlišení tak bude opravdu velice těžké.

Proč to Rusko vlastně dělá? Proč je obléká do ruských uniforem, dává jim falešné průkazy totožnosti, snaží se jejich účast nějak zamaskovat? Má k tomu nějaký důvod?

Z jednoho prostého důvodu. Rusko nechce přiznat, že si ve válce se státem, jako je Ukrajina, nedokáže poradit samo, že potřebuje pomoc, ať už materiální, tak v tomto případě i lidskou. Je to samozřejmě narušení prestiže Ruské federace. Rusko přece nepotřebuje cizí vojáky k tomu, aby bylo schopno bojovat s Ukrajinou.

Takže ano, samozřejmě to bude maskovat, bude to popírat. Ostatně to se děje dnes a denně. Ten důvod, jak jsem zmínil, je tedy vnitropolitický, ale i mezinárodně politický. Samozřejmě by to Rusku nepřineslo nic dobrého.

Odkaz korejské války

Ale vzhledem k těm počtům a k tomu, kde pravděpodobně můžou být nasazeni, tak může účast Severokorejců v této odhadované síle nějak změnit poměry na bojišti, nebo spíš ne?

Změnit poměry na bojišti určitě ne, rozhodnout válku určitě ne. Ruské federaci ale určitě pomůže, protože prezident Putin se již dlouhé měsíce brání další mobilizaci, kdy ztráty ruské armády nejsou vůbec zanedbatelné. Opravdu se v tuto chvíli bavíme o tom, že ruská armáda určitě přišla minimálně o půl milionu mužů, samozřejmě dohromady mrtvých i zraněných. To není malé číslo.

Ve chvíli, kdy nejste v situaci, kdy byste si mohl dovolit celoplošnou mobilizaci, protože to opravdu prezident Putin nechce, protože by to mohlo vyvolat celospolečenské pnutí. On se prostě jednoduše vyhýbá těm regionům, jako je Moskva, Petrohrad, které de facto vládnou Rusku. Posílá tam obyvatele z okrajové části, které nabírá velkými příspěvky na to, aby tam šli.

Navíc nevíme, jestli to je konečný počet. Je to vlastně návrat k tomu, co Sovětský svaz činil během korejské války. To se zapomíná, ale mezi lety 1950 až 1953 právě v severokorejských uniformách sloužili na stíhačkách MiG-15 sovětští piloti. Tak je to ostatně v Severní Koreji prezentováno.

Zástupci Jižní Koreje, kteří přinesli tyto informace, uvedli, že sbližování KLDR a Ruska je vážnou bezpečnostní hrozbou. Předpokládáte, že Jižní Korea se i z tohoto důvodu ještě výrazněji zapojí do konfliktu na Ukrajině?

Jižní Korea se snaží být ne přímo zapojená. Má to své logické důvody, protože nechce dráždit světovou veřejnost, nechce ještě více dráždit Severní Koreu.

Spíše si všimněte, jak narůstá asertivita Severní Koreje po té, co byla uzavřena spojenecká smlouva s Ruskem. To je sice vágní politický dokument, ale praví se tam, že v případě napadení přispěchá jedna či druhá strana té druhé na pomoc.

V minulém týdnu došlo k tomu, že Severní Korea odpálila pozemní spojení do Jižní Koreji. Prostě je čím dál tím víc asertivnější.

Jižní Korea určitě nebude konflikt nějak více vyostřovat, ale určitě nemusíme diskutovat o tom, že spojení mezi Jižní Koreou a Ukrajinou probíhá. Jižní Korea má celou řadu prostředků, které by případně mohla Ukrajině poskytnout.