Sinoložka Lomová: Čína je leninský systém s vedoucí úlohou strany, používá sliby a vydírání. Západ zaspal

Čína dlouhodobě usiluje o světovou ekonomickou nadvládu. Do popředí se ale dostává otázka jejích vojenských ambic a připravenosti k vojenskému střetu, který by mohl být namířený proti západním demokraciím. „Je to mimo jiné výsledkem toho, že Čínská lidová republika v posledních asi deseti letech zrychlila proces budování armády a každým rokem na ni vynakládá víc,“ přibližuje v pořadu Osobnost Plus sinoložka Olga Lomová.

Osobnost Plus Praha 12:29 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít