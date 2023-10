Ficova vláda se chopila moci a začaly čistky. Končí šéf policie i tým vyšetřující citlivé korupční kauzy

Na Slovensku začaly čistky uvnitř policie. Nový ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok ze strany Hlas postavil mimo službu tým vyšetřovatelů kolem Jána Čurily, který vyšetřoval politicky citlivé korupční kauzy. Ministra ale narazil na odpor Úřadu na ochranu oznamovatelů, který jeho krok označil za neplatný. Šutaj Eštok už krátce předtím odvolal z funkce i policejního ředitele Štefana Hamrana a jeho dva viceprezidenty. Bratislava 20:21 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok | Zdroj: Profimedia

Policejní prezident Štefan Hamran byl odvolán, přestože oznámil, že ke konci října v uniformě skončí a odejde do civilu. „Tam, kde Fico začíná, já končím,“ řekl na začátku října v reakci na výsledek voleb. Vysvětlil to tím, že by nedokázal fungovat v systému „našich lidí“, jak to bylo za předchozí vlády Směru.

Komerční dodávky zbraní Kyjevu země nezastaví, řekl šéf slovenské sněmovny v reakci na premiéra Fica Číst článek

Ani ne čtyřiadvacet hodin po nástupu na čelo rezortu vnitra ho ale ministr Matúš Štujat Eštok beztak odvolal. Písemně mu zaslal odvolání z funkce s rozkazem, aby se v pátek hlásil na okresním ředitelství v Popradu.

Lídr opozice Martin Šimečka z Progresivního Slovenska to označil za demonstraci moci: „Odvolat policejního prezidenta tři dny předtím, než mu na vlastní žádost skončí služební poměr, udělat to bez osobního setkání a ze dne na den ho převelet na druhý konec republiky, je ubohé a dospělí politici by takto konat nikdy neměli.“

Ministerstvo vnitra krok vysvětlilo údajně nedostatečnou Hamranovou činností proti nelegální migraci a politickou zaujatostí. „Důvodem odvolání jsou vážné výhrady vůči vnášení politických a osobních postojů do výkonu funkce,“ uvedl mluvčí rezortu Matej Neumann.

Ministr Matúš Šutaj Eštok se dlouhodobě vymezoval vůči šéfovi policie, speciálnímu prokurátorovi Danielu Lipšicovi nebo vyšetřovatelům kolem Jána Čurily. I předseda tehdy ještě opozičního Směru a dnes premiér Robert Fico označoval počínání policie za politicky motivované ve prospěch vlád OĽANO a strany Progresivní Slovensko. Zatýkání podezřelých z korupce blízkých Směru označoval za pokus o policejní převrat a pronásledování opozice.

Fiala: Povinností českých politiků je mluvit s každou slovenskou vládou Číst článek

Šutaj Eštok v pátek odvolal i dva policejní viceprezidenty a postavil mimo službu vyšetřovatele Národní kriminální agentury NAKA kolem Jána Čurily. Ti jsou ale chránění Úřadem na ochranu oznamovatelů. Bez jeho svolení není možné zrušit nebo změnit jejich pracovní poměr. Úřad žádost o změnu nedostal.

„Případný úkon vůči chráněnému oznamovateli bez souhlasu našeho úřadu je ze zákona neplatný,“ reagovala jeho předsedkyně Zuzana Dlugošová a dodala, že v takovém případě je možné udělit i finanční pokutu.

Také právník Jána Čurily a pěti dalších vyšetřovatelů Peter Kubina považuje rozkaz o pozastavení státní služby za neplatný a označil ho za zneužití pravomocí veřejného činitele.

Ministr Šutaj Eštok krok vůči „Čurolovcům“ vysvětlil jejich podezření, ze spáchání trestného činu. Skupina vyšetřovatelů je obviněná, že manipulovala s výpověďmi svědků. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě jsou ale obvinění neopodstatněná.

Exšéf policie Štefan Hamran je opakovaně označoval za poctivé policisty, kteří se snaží vyšetřovat závažné korupční kauzy ve prospěch slovenské společnosti.