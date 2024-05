Udržujme lidskost, to je třeba připomínat politikům a velitelům, tvrdí šéf Českého červeného kříže

Český červený kříž má dnes 14 tisíc dobrovolníků a nabízí různé kurzy od první pomoci po mezinárodní humanitní právo a krizovou intervenci. Na 8. květen připadá Světový den Červeného kříže a jeho mottem je letos Udržujme lidskost naživu. „Je potřeba politikům a vojenským velitelům připomínat, aby respektovali pravidla a nedocházelo k excesům,“ vysvětluje šéf české pobočky Marek Jukl v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Host Lucie Výborné Praha 0:11 8. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Ve zprávách, ať už z Ukrajiny nebo jiné části světa, se dozvídám, že se střílí i na humanitární pracovníky, kteří byli viditelně označeni. Co na to říkáte?

Bohužel se to opravdu stává, i přesto, že zde právní pravidla jsou. Pro letošní Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo vybráno motto: Udržme lidskost, humanitu naživu.

Na Sýrii i Ukrajinu se zapomíná. Po počátečním vzepětí v roce 2022 už na Ukrajinu žádné peníze v podstatě nepřicházejí, nastiňuje prezident Českého červeného kříže Marek Jukl

To má lidem připomenout, aby se tato pravidla respektovala. A především těm, kteří na to mají vliv, jako jsou politici, vojenští velitelé. Protože je to potřeba připomínat stále, aby k těm excesům nedocházelo.

Na druhou stranu jde skutečně o excesy, v drtivé většině pravidla fungují, i když se o tom méně mluví. Podobně jako se málokdy mluví, že někdo projel křižovatku na zelenou, ale spíše se mluví o tom, že projel na červenou.

Kdyby se válka přiblížila blízko našeho území, kdyby se nedej bože objevila na našem území, co budete jako prezident Českého červeného kříže dělat?

Není to otázka, co budu dělat já, ale Český červený kříž.

V takových případech bychom se museli vypořádat s tím, čemu se říká hromadné zdravotnické ztráty. Čili je potřeba doplnit zdravotnický systém daného státu, to znamená poskytnout zdravotníky, kteří mají jiné své profese.

V případě covidu jsme například vysílali vyškolené dobrovolníky do nemocnic. Něco podobného by následovalo v případě ozbrojeného konfliktu.

Lékaři bez hranic vysílají sami sebe. Český červený kříž vysílá také své lékaře, zdravotnický personál, nebo poskytuje jen nějakou materiální pomoc?

V případě Ukrajiny nebo Sýrie slouží náš personál aktuálně pouze k tomu, že tam pomoc přiveze, zaveze na místo, které si národní společnosti určí, předá jim ji. V případě, že jde o přístroje, vysvětlí, jak se s tím zachází. A zase odjede.

Nemáme ani v Sýrii, ani v Ukrajině stálý personál, jen tyto mise. Ale těch misí proběhlo poměrně hodně.

Jenom za dva roky bylo na Ukrajině 60 misí a dopravily tam více než 500 tun zdravotnického materiálu, zdravotnických přístrojů. V Ukrajině jezdí kolem 70 sanitek a zdravotnických vozidel od Českého červeného kříže.

Desítky zásilek byly dovezeny do Sýrie, na kterou se v současnosti dost zapomíná.

Ono se mezi námi zapomíná i na tu Ukrajinu. Kdybychom se podívali, jak se vyvíjela veřejná finanční sbírka, ze které pomoc Ukrajině financujeme, tak po počátečním vzepětí v roce 2022 už na ni z celkem pochopitelných psychologických důvodů žádné peníze v podstatě nepřicházejí.

14 tisíc dobrovolníků

Kolik máte členů?

Když vezmu dobrovolníky, je to něco přes 14 tisíc lidí. Když započtu zaměstnance, tak se dostaneme na číslo 15 tisíc.

Jakou nejvyšší kvalifikaci u Červeného kříže můžu získat?

Záleží, jaký typ kurzu byste měla na mysli, protože jak v rámci vnitřního vzdělávání, tak i pro veřejnost nabízíme kurzy různého zaměření.

Od kurzů první pomoci, které jsou nejvíce známé, které můžou začínat už ve škole, je možné postupovat přes základní kurz první pomoci až po kurzy pro zdravotníky na táborech a kurzy určené pro případy ozbrojených konfliktů. Je možné také získat kvalifikaci zdravotnických pracovníků, třeba sanitář.

Ale také jsou to kurzy v oblasti psychosociální podpory, které mají širokou škálu od základního seznámení se, jak podporu poskytovat, až po ty, kteří dokáží být krizovými interventy.

Máme kurzy v oblasti mezinárodního humanitního práva...

V podstatě co činnost, to kurzy. Vějíř činností máme poměrně široký. Kromě toho, že poskytujeme různé druhy služeb a pomoci, tak se snažíme v těchto oblastech vzdělávat i zájemce z řad veřejnosti.

Jakou kompetenci mají dobrovolné sestry a bratři? A co všechno umí?