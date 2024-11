Slovensko není britskou kolonií, reagoval Fico na kritiku velvyslance Bakera za rozhovor v ruské televizi

Velvyslanec Baker označil za politováníhodné, že Fico souhlasil s rozhovorem s ruskou moderátorkou Olgou Skabajevovou, což je osoba, která figuruje na sankčním seznamu Británie a Evropské unie. Jako nepravdivé odmítl Ficovo tvrzení v ruské televizi, že Západ nemá zájem o mír. Připomněl, že Londýn podporuje plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dosažení míru. „Nejrychlejší způsob, jak dosáhnout míru, je odchod Ruska z území Ukrajiny,“ napsal velvyslanec.

„Pane velvyslanče, netuším, co vás opravňuje zasahovat do mých mediálních aktivit. Představa, že by slovenský velvyslanec v Londýně otevřeně a veřejně kritizoval britského premiéra za jeho mediální výstupy, je absurdní,“ prohlásil Fico podle webu slovenského listu Pravda. „Měli byste se raději věnovat kvalitě výstupů západních médií o válce na Ukrajině a zjistili byste, že jsou často hrubou propagandou obhajující neobhajitelné,“ dodal.

Fico vyzval Bakera, aby mu uvedl jeden jediný příklad mírové iniciativy Západu či Británie, žádný podle něj neexistuje. Zelenského plán podle Fica nepovede k míru, ale ke třetí světové válce. Velvyslance požádal, aby se zdržel vyjádření, která podle premiéra neoprávněně zasahují do suverénní slovenské vládní politiky. To, že na Slovensku reprezentuje větší a silnější stát, ho podle Fica neopravňuje k nepřijatelnému chování.„Slovensko není kolonií Velké Británie,“ řekl Fico.

Bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď z opozičního uskupení Demokrati podle Pravdy poznamenal, že bezhodnotová politika Ficovy vlády „na všechny světové strany“ vždy skončí na Východě a že premiér vážně pošpinil pověst země v cizině.„Tato vláda si myslí, že kamarádit se s vrahy je projev síly, ale každý odborník, bezpečnostní analytik či zodpovědný politik vám řekne, že je to vážné ohrožení slovenských zájmů,“ řekl Naď.

Příklon k Rusku podle něj znamená odklon od NATO a EU. „Spojenci, kteří jsou na rozdíl od Ruska připraveni nás bránit, zatím s námi mají trpělivost. Ale věřte, že ze zpráv, které mi chodí od ministrů obrany, kolegů (slovenského ministra obrany Roberta) Kaliňáka, vím, že Ficovy bezhodnotové proruské politiky mají plné zuby,“ prohlásil exministr.

Fico v ruském televizním pořadu mimo jiné prohlásil, že je připraven hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a považoval by za čest zúčastnit se příští rok v Moskvě oslav konce druhé světové války. Český premiér Petr Fiala (ODS) označil Ficovo vystoupení v ruské televizi za chybu a také prohlásil, že absolutně nesouhlasí s Ficovými výroky.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022. Západ vojenskou agresi odsoudil, na Moskvu uvalil sankce a Ukrajině poskytl vojenskou pomoc, aby se mohla bránit. Z evropských představitelů se do Moskvy vypravil letos maďarský premiér Viktor Orbán, který s ruským režimem nadále udržuje vztahy.

Ficova vláda po nástupu do úřadu loni na podzim změnila předchozí postoj Slovenska, které podporovalo Ukrajinu i dodávkami zbraní, a zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Bratislava kritizuje protiruské sankce a podle Fica by se měla EU postupně snažit o normalizaci vztahů s Ruskem. Slovensko ovšem pod Ficovým vedením nezrušilo komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc ani vývoz elektřiny na Ukrajinu.