Slovnaft přestane Kyjevu dodávat naftu, jestli Ukrajina nepovolí tranzit ruské ropy, hrozí Fico

Slovenská rafinerie Slovnaft zastaví dodávky nafty na Ukrajinu, pokud se brzy neobnoví tranzit ruské ropy přes Ukrajinu. V projevu zveřejněném na síti Facebook to řekl slovenský premiér Robert Fico. Dodal nicméně, že příslušné obchodní firmy už zvažují jeho návrh na technické řešení pro obnovení tranzitu. Bratislava 18:03 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico (Smer) | Zdroj: TASR / Profimedia

Ukrajina nedávno zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, protože si v červnu tuto firmu zařadila na svůj sankční seznam.

Ukrajina v NATO je zárukou třetí světové války. I bez toho od ní nejsme daleko, řekl Fico Číst článek

Šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás minulý týden v pátek vládu v Kyjevě obvinil, že Ukrajina zastavením tranzitu ropy od Lukoilu vydírá Maďarsko a Slovensko, které ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem prosazují příměří.

Fico uvedl, že problémy s tranzitem ropy nezmění postoj Slovenska k válce na Ukrajině, kterou je podle něj zapotřebí ukončit okamžitým příměřím.

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Touto cestou vyvážejí ropu i další ruské firmy, kterým Ukrajina tranzit suroviny umožňuje. Dodávky ropy do České republiky podle dřívějšího sdělení provozovatele ropovodů Mero pokračují normálně.