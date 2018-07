Španělsko chce opět vyšetřovat závažné zločiny ve světě. Dříve vydalo zatykač na diktátora Pinocheta

Španělská vláda chce obnovit takzvanou univerzální soudní pravomoc, která má umožnit španělské justici vyšetřovat závažné zločiny spáchané kdekoli ve světě. Podle agentury AFP to ve středu večer oznámila španělská ministryně spravedlnosti Dolores Delgadová. Španělsko si přisvojovalo kompetenci vyšetřovat zločiny proti lidskosti, genocidu a mučení spáchané v zahraničí, ať byl jejich obětí či pachatelem kdokoli, v letech 1985 až 2009. Madrid 14:39 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělská ministryně spravedlnosti Dolores Delgadová | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

„Ministerstvo má v úmyslu vrátit se k platným zákonům o univerzální jurisdikci," uvedlo ministerstvo spravedlnosti. Nyní chce Madrid tuto pravomoc rozšířit i na „mezinárodní zločiny hospodářské, finanční a environmentální povahy".

Delgadová uvedla, že pouze tímto způsobem bude Španělsko schopno znovu zaujmout důstojné postavení předvoje v oblasti boje za ochranu lidských práv a za oběti nespravedlnosti. Podle ní byla pověřena komise odborníků připravit podklady pro to, aby se tento záměr mohl zakomponovat do španělského právního řádu. Závěry komise mají být známy do konce roku.

Proslulý zatykač na Pinocheta

Jestliže první španělská vyšetřování týkající se bývalých diktatur v Latinské Americe byla téměř jednomyslně vítána, později začal Madrid narážet na diplomatické komplikace. Španělská justice vyšetřovala například genocidu v Guatemale.

Proslulý byl zatykač vydaný v roce 1998 na bývalého chilského diktátora Augusta Pinocheta, kterému se tím zkomplikoval pobyt v Británii, kde byl na léčení. Nakonec byl ale politik ze zdravotních důvodů puštěn do vlasti.

Například ale Izrael důrazně protestoval proti zahájení španělského vyšetřování zločinů proti lidskosti týkajících se izraelského bombardování v Pásmu Gazy v roce 2002.

Čína ostře reagovala na snahu španělské justice vyslechnout osm čínských činitelů, kteří se podle ní zodpovídali za represe v Tibetu z roku 2008.

Když se pak justice pustila i do vyšetřování okolností provozu americké věznice na Guantánamu a do posuzování žaloby na spolupracovníky bývalého prezidenta USA George Bushe, rozhodla se v roce 2009 tehdejší socialistická vláda tento princip univerzálnosti soudní pravomoci výrazně omezit.

Prakticky ji nakonec zrušila pravicová vláda v roce 2014. Zůstalo z ní už jen to, že justice může dál stíhat dané zločiny v zahraničí, pokud se jejich obětí stal španělský občan.