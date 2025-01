Trump chce, aby Egypt a Jordánsko přijaly Palestince z Pásma Gazy. ‚Teď je to doslova místo demolice,‘ řekl

Americký prezident Donald Trump by chtěl, aby Jordánsko a Egypt přijaly „dočasně či dlouhodobě“ Palestince z Pásma Gazy. Na palubě prezidentského speciálu Air Force One podle amerických médií také řekl, že už o této věci telefonicky hovořil s jordánským králem Abdalláhem II. a v neděli o tom chce mluvit také s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím. Washington 13:34 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky izraelského útoku na dům v Nusajrátu | Foto: Abd Elhkeem Khaled | Zdroj: Reuters

Trumpův návrh odsoudila palestinská teroristická hnutí včetně Hamásu, který v Gaze vládne, uvítali jej naopak izraelští nacionalističtí politici.

„Mluvíte asi o milionu a půl lidí, a my to celé vyčistíme,“ řekl Trump, jehož citovala například stanice CNN. „Nevím, něco se musí stát, ale teď je to doslova místo demolice. Téměř všechno je zdemolované a lidé tam umírají, takže bych raději zapojil některé arabské země a postavil bydlení na jiném místě, kde si myslím, že by pro změnu mohli žít v míru," dodal americký prezident. Podle něj by toto bydlení mohlo být „dočasné či dlouhodobé“.

Na úzkém pobřežním pásu žilo před válkou na území menším než Praha zhruba 2,3 milionu lidí. Ve válce od 7. října 2023, kdy hnutí Hamás napadlo Izrael, zahynulo podle tamních úřadů přes 47 000 Palestinců, další tisíce těl zřejmě zůstávají v sutinách.

Na otázku stran jeho telefonátu s jordánským králem, který mu v sobotu gratuloval k nástupu do úřadu prezidenta, Trump řekl, že požádal monarchu, aby přijal ve své zemi další Palestince. „Řekl jsem mu, že bych rád, aby jich přijal víc, protože když se dívám na celé Pásmo Gazy, tak je to binec, opravdový binec,“ uvedl Trump.

Schopni obnovit Gazu‘

Vysoce postavený člen Hamásu Básim Naím řekl, že Palestinci Trumpův návrh na jejich přesídlení do třetích zemí zmaří, stejně jako mařili všechny podobné pokusy v posledních desetiletích. „Potvrzujeme, že náš lid je s veškerou podporou schopen obnovit Gazu,“ řekl agentuře AFP po telefonu Naím, který je členem politbyra Hamásu se sídlem v Kataru.

Palestinský islámský džihád, spojenec Hamásu v Pásmu Gazy, v prohlášení uvedl, že Trumpovy „politováníhodné“ výroky navádějí k páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a navazují na politiku popírání existence palestinského národa.

Za „vynikající“ myšlenku naopak označil Trumpův návrh na „vyčištění“ Gazy izraelský ministr financí Becalel Smotrič. „Politici léta navrhovali nepraktická řešení, jako je rozdělení země a vytvoření palestinského státu, což ohrožovalo existenci a bezpečnost jediného židovského státu na světě a vedlo jen ke krveprolití a utrpení mnoha,“ uvedl Smotrič v prohlášení.

„Pouze neotřelé myšlení a nová řešení povedou k míru a bezpečnosti. S Boží pomocí budu spolupracovat s premiérem a vládou na vypracování operačního plánu, který toto co nejdříve zrealizuje,“ dodal ministr, o jehož krajně pravicovou stranu Náboženský sionismus se opírá koaliční vláda premiéra Benjamina Netanjahua.

Trumpovy výroky uvítal také další krajně pravicový politik, předseda strany Židovská síla Itamar Ben Gvir. „Jedním z našich požadavků vůči premiérovi je podpora dobrovolné emigrace. Když s touto myšlenkou osobně přichází prezident největší světové supervelmoci, Trump, stojí izraelské vládě za to, aby ji realizovala,“ uvedl na síti Ben Gvir, který však z vlády spolu se dvěma ministry své strany minulou neděli odešel na protest proti uzavření příměří v Pásmu Gazy.

Egypt Palestince odmítá

Jordánsko přijalo v předchozích sedmi desetiletích na dva miliony Palestinců, kteří tam utekli nebo byli vyhnáni po vzniku státu Izrael v roce 1948. Egypt Palestince ve větším množství přijímat odmítá, podle některých médií proto, že by pro něj mohli představovat bezpečnostní hrozbu.

Káhira ale také tvrdí, že masový odchod Palestinců z Pásma Gazy by umožnil izraelskou okupaci tohoto území a ztížil snahy o vznik samostatného palestinského státu, který Palestinci chtějí mít v Pásmu Gazy a na nyní Izraelem okupovaném Západním břehu, s hlavním městem ve východním Jeruzalémě.

Americký prezident v noci na neděli také potvrdil, že zrušil pozastavení americké zásilky velmi silných bomb Izraeli, kterou zablokovala vláda jeho předchůdce Joea Bidena kvůli obavám z velkého počtu civilních obětí při izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy.

„Dnes jsme je uvolnili a budou je mít. Zaplatili za ně a dlouho na ně čekali. Byly ve skladu,“ řekl Trump novinářům stran asi 1800 kusů 900kilogramových bomb. Jejich zásilku Izraeli zastavila loni v květnu Bidenova administrativa v obavách z „obrovské lidské tragédie“ v případě jejich použití poté, co izraelská armáda zahájila rozsáhlou ofenzivu také na jihu Pásma Gazy v oblasti Rafáhu, kam utekl přes milion Palestinců před boji na severu.

Za uvolnění „klíčové obranné zásilky“ pro Izrael v neděli Trumpovi poděkoval izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. „Region je bezpečnější, když má Izrael to, co potřebuje ke své obraně,“ uvedl Saar na síti X.