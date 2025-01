Trump nařídil armádě poskytnout Izraeli dodávku silných bomb, kterou dříve zablokoval Biden

Bílý dům pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa nařídil americké armádě, aby poskytla Izraeli dodávku velmi silných bomb, kterou zablokovala vláda exprezidenta Joea Bidena kvůli obavám ohledně civilních obětí tažení v Pásmu Gazy. S odvoláním na své zdroje to v sobotu uvádí zpravodajský web Axios a agentura Reuters. Washington 21:34 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident USA Donald Trump | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Očekávané rozhodnutí se týká zásilky asi 1800 kusů 900kilogramových bomb, kterou Bidenova administrativa zastavila loni v květnu. Důvodem bylo mimo jiné rozhodnutí Izraelců rozšířit svou ofenzívu proti teroristickému hnutí Hamás na hustě zalidněný Rafáh na jihu Gazy, s čímž Washington nesouhlasil. „Civilisté v Gaze umírali následkem (výbuchů) těchto bomb,“ uvedl tehdy Biden.

Trump na rozdíl od svého předchůdce masové zabíjení civilistů při válce v Gaze nekritizoval a je dlouhodobým spojencem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Po jeho rozhodnutí by měla zmíněná zásilka bomb v nejbližších dnech dorazit do Izraele, řekl webu Axios nejmenovaný izraelský činitel. Bílý dům se ihned k věci veřejně nevyjádřil.

Poskytnuté bomby s názvem MK84 dokáží srovnat se zemí celé bloky zástavby a pojí se s vysokým rizikem civilních ztrát, armády západních zemí je tak podle amerického tisku v městských zónách prakticky přestaly používat. Izraelci je podle zjištění deníku The New York Times na začátku války v Gaze pravidelně používali v obydlených oblastech, a to i těch, které dříve palestinským civilistům vyznačili jako bezpečné.

Před týdnem boje v Pásmu Gazy po více než 15 měsících utichly, když se Izrael s Hamásem dohodl na šestitýdenním příměří. Podle řady komentátorů k zastavení války přispěl i Trump a jeho tým, byť byla dohoda uzavřená ještě za úřadování Bidena.