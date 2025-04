Donalda Trumpa Ukrajina nebaví a nezajímá. Jeho cílem je odklon Ruska od Číny, míní Romancov

Kyjev je připraven jednat, ale ne kapitulovat, uvedla místopředsedkyně ukrajinské vlády Julija Svyrydenková k včerejší londýnské schůzce zástupců USA, Británie, Francie, Německa a Ukrajiny o příměří na Ukrajině. Proč se nakonec jednalo jen na nižší diplomatické úrovni? Politický geograf Michael Romancov také vysvětlí, proč Vladimir Putin vyhlásil velikonoční příměří, a přiblíží, jak se Moskva připravuje na oslavy konce druhé světové války. JAK TO VIDÍ... Praha 8:01 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Jednání ministrů zahraničí bylo nakonec odloženo a jednalo se pouze na nižší diplomatické úrovni.

„Překvapilo mě to. Americký a ukrajinský pohled se ale natolik vzdálil, že obě strany zřejmě nechtěly opakovat skandál z Oválné pracovny,“ komentuje včerejší londýnskou schůzku k příměří na Ukrajině politický geograf Michael Romancov.

Ukrajina nicméně jednala alespoň na nižší diplomatické úrovni, přičemž její rétorika se nezměnila.

Ukrajinská delegace zopakovala, že prvním krokem k zahájení mírových jednání musí být úplné a bezpodmínečné příměří a že Kyjev bude hájit principy, které jsou základem suverenity a územní celistvosti země.

Nemění se ale ani ruský postoj s naprosto maximalistickými požadavky Ruské federace.

„Kyjev i Moskva dávají jednoznačně najevo, že mezi nimi žádný prostor pro jednání v tuto chvíli není. Jediné, co se mění, je nálada amerického prezidenta a okolí, které ho obklopuje, přičemž kritickými poznámkami na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se rozhodně nešetří.“

Ukrajinský prezident zatím tři roky odolává agresorovi. „Svoji práci dělá výborně. Stojí v čele země, která byla napadena světovou velmocí, a logicky se snaží pro Ukrajinu dosáhnout co možná nejlepších podmínek,“ popisuje Romancov.

„Nepotkává se to ale s představami o vývoji v této části světa Donalda Trumpa, který je o podstatě a podobě konfliktu zoufalým způsobem neinformován. Dává jednoznačně najevo, že ho válka na Ukrajině nezajímá, nebaví a že ji chce mít z krku,“ popisuje Romancov.

‚Ukrajina není priorita‘

Nejnovější výrok Donalda Trumpa se týká údajné dohody USA s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. „Ruská strana ale toto netvrdí.

Hovoří pouze o probíhajících jednáních, přičemž Ukrajina rozhodně není prioritou. Co se podařilo vyjednat, tedy nevíme. Jisté je, že Američané jdou Rusům na ruku a na Ukrajinu s odpuštěním kašlou.“

Hlavním důvodem je podle Romancova představa Donalda Trumpa, že se mu podaří odklonit Rusko od Číny.

„Hlavním vyzyvatelem americké moci je jednoznačně Čínská lidová republika. Cesta, kterou si ale k tomu Američané zvolili, je slepá, což ukáže až čas. Nicméně to zapadá do kontextu toho, co Trump tvrdil ve své kampani i na začátku svého prezidentství.“

Výsledky včerejší londýnské schůzky nemají být zveřejněny. Šlo nicméně o druhé jednání, co se týče konfliktu na Ukrajině, za účasti Evropanů.

„Je to velice důležitý moment. Za Evropu jednaly tři nejsilnější země, jejichž prostřednictvím se teď Evropa konečně stává aspoň částečně protiváhou Spojených států. Je vysoce pravděpodobné, že se jednání týkala jak technických parametrů další pomoci Ukrajině, tak i taktik a strategií, jak na Američany a Rusy...,“ uzavírá Michael Romancov.