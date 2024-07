V rozbouřeném moři se u Filipín potopil tanker, jeden člověk zahynul. Na hladině je ropná skvrna

Filipínský tanker se ve čtvrtek časně ráno potopil v Manilské zátoce kvůli obřím vlnám. Ze sedmnáctičlenné posádky se podařilo 16 osob zachránit, jeden muž zemřel. Tanker šel podle pobřežní stráže ke dnu v mělké části moře a hrozí, že z něj začne unikat průmyslový topný olej, napsala agentura AP. Podle tiskových agentur už se na hladině objevila několik kilometrů dlouhá skvrna. Manila 16:17 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tanker (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Tanker Terra Nova vyplul z provincie Bataan do centrální filipínské provincie Iloilo se zhruba 1,4 milionu litrů průmyslového topného oleje. Krátce po vyplutí začaly do lodi narážet vzedmuté vlny a posádka se pokusila plavidlo otočit a vrátit se do přístavu. To se ale nepodařilo a tanker se potopil asi šest kilometrů od pobřeží.

Mluvčí pobřežní stráže Armando Balilo na odpolední tiskové konferenci uvedl, že letecké záběry odhalily 3,4 kilometru dlouhou skvrnu v lokalitě, kde šla loď ke dnu. Není však jisté, zda skvrna pochází z nákladu nebo z paliva využívaného k pohonu lodi, doplnil.

„Je velké nebezpečí, že bude zasažena Manila a její pobřeží, protože se to stalo v Manilské zátoce... Je to závod s časem a my se pokusíme dostat palivo pod kontrolu a zamezit úniku,“ prohlásil Balilo.

Tanker se podle něho potopil v poměrně malé hloubce 34 metrů, což umožňuje vysát z lodi náklad pomocí speciálně vybavených plavidel. Operace by neměla být složitá a mohla by trvat jen několik dní, dodal. Neupřesnil však, zda se již podařilo přesně lokalizovat 65 metrů dlouhou potopenou loď. Pátrání pobřežní stráže zatím vedlo k objevení těla jediného mrtvého člena posádky.

„Potopený tanker Terra Nova je tikající časovanou bombou, která ohrožuje zdraví, bezpečnost a životní podmínky pobřežních komunit podél Manilské zátoky,“ uvedl v prohlášení zástupce ekologické organizace Greenpeace pro jihovýchodní Asii Jefferson Chua. Nehoda v oblasti, jež se vzpamatovává z několika živelních pohrom, je podle něho dalším důkazem nebezpečí, které pro lidstvo představuje používání fosilních paliv.

Filipíny v posledních dnech sužovaly silné monzunové deště, které ještě zhoršil tajfun Gaemi, jenž sice filipínskou pevninu nezasáhl, ale zesílil srážky, které napříč souostrovím způsobily povodně a sesuvy půdy. Podle filipínských úřadů při nich zahynulo nejméně 22 lidí a půl milionu dalších muselo opustit domovy.