Moskevský soud poslal na sedm let do vězení bývalého náčelníka ozbrojených sil Šamarina. Přijal úplatky

Vojenský soud v Moskvě ve čtvrtek za úplatkářství poslal na sedm let do vězení generálporučíka Vadima Šamarina, který býval náčelníkem hlavní správy komunikací ozbrojených sil a současně zástupcem náčelníka ruského generálního štábu. Obžaloba žádala 12 let. Soud se konal za zavřenými dveřmi, generál přiznal vinu a uzavřel dohodu s vyšetřovateli, napsala agentura Interfax.

