V sobotu může skončit éra Roberta Fica, odhaduje sociolog Michal Vašečka

Slováci si v sobotu zvolí nový parlament. I když už platí moratorium, ve kterém oficiálně nesmějí vycházet průzkumy veřejného mínění a volební modely, ve středu vyšel poslední průzkum, který si zaplatili v dobrovolné sbírce sami Slováci. A podle něj poprvé za více než 15 let nevede politické preference vládní strana SMER – sociálna demokracia. Praha 11:23 28. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Favoritem voleb je aktuálně strana OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviče, který má šanci stát se příštím premiérem. Sociolog z Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií Michal Vašečka říká, že i když průzkum není oficiální, je důvěryhodný a komplexní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Michaela Rozsypala

Podle průzkumu má 19 % a SMER 15,6 %, a dá se to vnímat jako trend. „OĽaNO posiluje systematicky, na přelomu října a listopadu mělo kolem 6 %. Jde o bezprecedentní růst… I pro Slovensko jsou takové pohyby šokující,“ popisuje sociolog.

„(Nárůst je způsoben) charakterem OĽaNO. Je otázka, jestli jde o politickou stranu, nebo subjekt. Igor Matovič je takový ten nepolitický politik, ale zároveň je to ukázka toho, že slovenská společnost je zoufalá a hledá někoho, kdo ji vyvede z marasmu vlády Roberta Fica… Společnost je velmi unavená a všichni se těší, že už to budeme mít za sebou.“

OĽaNO na sebe podle Vašečky nabaluje všechny, kteří pocítili, že se blíží konec éry Roberta Fica (SMER). Jeho šance na vytvoření koalice se prý blíží nule. „V sobotu může skončit éra Roberta Fica,“ odhaduje sociolog.

Obyčejný premiér?

Matovičova strana přináší nové lidi, kteří jsou konzervativní a v některých případech i dost klerikální. Vašečka zároveň OĽaNO charakterizuje jako populistickou stranu, protože Matovič dělí společnost na zkorumpované elity a miliony lidí, kteří jsou jejich oběťmi.

„On o sobě mluví jako o obyčejném sedlákovi z Trnavy, a funguje to na velké množství lidí. Je konzervativní, často chameleonsky mění témata, to jsou typické charakteristiky populismu. A také stále říká, že je nepolitický politik, který přišel do politiky politiky kontrolovat, což je zábavné, protože je v ní už 10 let,“ popisuje.

Vašečka také upozorňuje na paralely mezi Matovičem a Andrejem Babišem (ANO), Matovič je ale prý ještě dál. Politicky je napravo od středu, jeho jediným tématem je antikorupční rétorika. Dokáže oslovit nevoliče, a také voliče Mariana Kotleby, částečně SMERu, KDH nebo Za ľudí.

Poslechněte si celé Interview Plus. Ptal se Michael Rozsypal.