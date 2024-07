Ve Francii začalo druhé kolo parlamentních voleb. Nová strategie může sebrat křesla krajní pravici

Francouzi vybírají ve druhém kole předčasných parlamentních voleb nové poslance. Favoritem zůstává krajně pravicové Národní sdružení trojnásobné prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Podle průzkumů lepenovci po volbách výrazně posílí, jejich šance na zisk většiny v parlamentu ale klesly. Od stálého zpravodaje Paříž 10:29 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrazná postava krajně pravicové strany Národní sdružení Marine Le Penová a předseda Jordan Bardella | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Volební místnosti se otevřely v 8.00. Hlasovat do Národního shromáždění bude možné do 18.00, ve velkých městech o dvě hodiny déle. Ve druhém kole si Francouzi zvolí přes 500 nových poslanců. Výsledky by měly být známy ještě v průběhu večera.

Průzkum agentur Ifop-Fiducial naznačuje, že by mohla zafungovat strategie prezidentského tábora a levicového bloku. Přes 200 jejich kandidátů před druhým kolem hlasování odstoupilo z volebního klání, aby podpořili politiky, kteří mohou nacionalisty porazit.

Zákaz lidí s dvojím občanstvím na strategických postech. Program krajní pravice ve Francii čelí kritice Číst článek

Poslední průzkumy také naznačují, že se Národnímu sdružení nepodaří získat v dolní komoře parlamentu většinu. Pravděpodobně nedosáhne na hranici 289 mandátů. Odhad celkových výsledků je však kvůli složitému systému jednomandátových obvodů velmi nejistý.

I tak by ale lepenovci mohli získat dvakrát víc poslanců, než měli dosud a pokusit se sestavit vládu. Pokud by se jim to nepodařilo, tak by mohla vzniknout široká koalice zahrnující strany levicového bloku, republikány a prezidentský tábor.

Dalším možným scénářem je vznik úřednické vlády, která by mohla být ve funkci do dalšího rozpuštění dolní komory parlamentu. To by ale prezident Emmanuel Macron mohl znovu udělat nejdřív za rok.

V prvním kole voleb minulou neděli zvítězilo opoziční krajně pravicové Národní sdružení a získalo 39 mandátů. Na druhém místě byl nový levicový blok Nová lidová fronta. Macronův vládní tábor Spolu skončil až třetí s výrazným odstupem.

Desetitisíce policistů v ulicích

Na druhé kolo parlamentních voleb dohlíží 30 tisíc policistů a četníků. Z toho pět tisíc jenom v Paříži, potvrdil ministr vnitra Gérald Darmanin. Podle něj mají bezpečnostní složky zabránit případným střetům a nepokojům, které by mohly po hlasování vyvolat krajně pravicové nebo krajně levicové skupiny.

Hvězdy proti Le Penové. ‚Nemůžeme nechat naši zemi v rukou těchto lidí,‘ nechal se slyšet Mbappé Číst článek

Obchodníci ve větších městech, jako je Paříž, Marseille nebo Lyon, zabednili své obchody. Podnikatelé se obávají podobných nepokojů jako loni v červnu, kdy je vyvolala smrt 17letého mladíka na předměstí Paříže.

Zpravodajské služby varovaly před nepokoji ve městech jako Nantes, Rouen nebo Marseille, kde jsou silné ultrapravicové nebo ultralevicové skupiny.

Antifašistické hnutí v Paříži chtělo po vyhlášení volebních výsledků uspořádat pochod k parlamentu. Pařížská policejní prefektura ale tuhle demonstraci nepovolila.

Bezpečnostní složky posilují hlídky například u státních budov. Vláda se připravuje na možnost, že demonstrace potrvají i v dalších dnech. Obavy panují i z možného narušení olympijské štafety nebo cyklistického závodu Tour de France.