Von der Leyenová je velmi dobrá politička, míní Zdechovský. ‚Představuje pokrytectví,‘ namítá David

I dalších pět let povede unijní exekutivu, Evropskou komisi, dosavadní předsedkyně německá křesťansko-demokratická politička Ursula von der Leyenová. „I když na začátku působila trošku naivně, tak se za těch pět let vypracovala na velmi dobrou a komunikativní političku," chválí ji europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Jejím zvolením většina podporuje korupci, pokrytectví a lež," oponuje jeho kolega Ivan David (SPD). Rozhovor Brusel 20:28 18. července 2024

Pane Zdechovský, přestože si lidovci udrželi v parlamentu po letošních volbách výsadní pozici, výsledek hlasování nebyl předem dán. Předpokládal jste, že dosavadní předsedkyně Evropské komise získá přes čtyři stovky hlasů a může být jednoznačně spokojena?

Tomáš Zdechovský: Rozhodně jsem to předpokládal, ráno jsem to dokonce před českými novináři tipl, když jsem řekl, že získá 401 hlasů. Obecně chci říct, že ty hlasy nepřišly jenom od tří frakcí, od liberálů, socialistů a lidovců, ale přišly napříč Evropským parlamentem. K tomu, že hlasovali pro Ursulu von der Leyen, se přiznali Zelení i část konzervativců.

Určitě dostala i nějaký hlas od levice a já si myslím, že jak znám některé své bývalé kolegy z lidovecké frakce, co přešli do patriotů, že minimálně jeden hlas přistál i třeba z Maďarska.

Pane Davide, vy mírně řečeno nepatříte ke stoupencům Ursuly von der Leyenové. Jak hodnotíte konečný poměr hlasů?

Ivan David: Musím ho hodnotit tak, že většina podporuje to, co zosobňuje to nejhorší v Evropské unii: to znamená korupci, pokrytectví, lež, dvojí metry… To, co skutečně ohrožuje evropské občany, to je nesmyslně pojatý projekt Green Deal, podpora masové imigrace, podpora války na Ukrajině, podpora cenzury jako omezení demokracie. Jak jinak se k tomu mám stavět než negativně?

Pane Zdechovský, byly karty rozdány už před projevem paní von der Leyenové, anebo se mohl ještě taky nějak odrazit na hlasování? Případně, která jeho pasáž to mohla být?

Zdechovský: Myslím, že pan kolega David mluvil spíš o nějakých svých představitelích, nejspíše o Tomio Okamurovi. Ursula von der Leyen vůbec není spojená se žádnou korupcí. Myslím, že i když na začátku působila trošku naivně, protože neznala zákulisí evropské politiky, tak se za těch pět let vypracovala na velmi dobrou a komunikativní političku.

To, že bude zvolena, tak to bylo jasné už v úterý poté, co byl ustanoven Evropský parlament, kdy byla zvolena výraznou většinou hlasů Roberta Metsola a poté, co většina Evropského parlamentu získala své zástupce v předsednictvu Evropského parlamentu – to znamená konzervativci, lidovci, socialisti, liberálové, zelení a levice.

5 more years.



I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024

Přístup k migraci

Pane Davide, jak na vás zapůsobilo kandidátské vystoupení Ursuly von der Leyenové? Ocenil jste například její ujištění v oblasti, na kterou zvlášť důrazně upozorňujete, když v otázce migrace přislíbila posílení pohraniční agentury Frontex a důslednější ochranu unijních hranic?

David: To rozhodně ne, protože je tomu právě naopak. Šéf Frontexu, který se skutečně snažil plnit ty úkoly, které pro Frontex vyplývají, byl odvolán a na jeho místo nastoupil stoupenec volného vstupu imigrantů do Evropské unie.

Je to jenom další příklad pokrytectví tak, jak jsem o tom hovořil, jinak se to prostě nedá nazvat. Ona to řekla proto, že to od ní občané očekávají, ale já ani v nejmenším neočekávám, že to bude plnit.

Ostatně z imigračního paktu rozhodně nevyplývá, že by tady byla nějaká upřímná snaha omezit imigraci. Naopak, je jí věnována stálá podpora. To, že se má zlepšit návratová politika, je naprosto naivní.

A pokud předsedkyně Evropské komise sice potvrdila stávající závazky v rámci Zelené dohody pro Evropu, ale pragmaticky i s ohledem na zájmy unijního průmyslu, nejde alespoň částečně vstříc i vašim požadavkům?

David: To uvidíme, protože rozhoduje praxe a ne sliby. Já jsem tady hovořil o pokrytectví – to je časté, že slyšíme různé přísliby, které se potom nenaplňují.

Pane Zdechovský, Ursula von der Leyenová se v projevu vymezila vůči evropským krajně pravicovým silám. Jak si ale vysvětlujete, že nezískala hlasy zástupců strany Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové, o jejíž podporu se předsedkyně Evropské komise dost ucházela?

Zdechovský: Každý musí posoudit svoje svědomí a musí hlasovat podle toho, jak chce. A nevím, kdo co chtěl třeba slíbit za místo v komisi, nebo s jakým očekáváním za Ursulou von der Leyen přišel. Poslední tři týdny se vedou opravdu široká jednání a ta budou mít dopad na náš vliv i na samotnou Evropskou komisi a její složení

To jsou věci, které se prolínají. A ne vždycky se střetnou a ne vždy tam dojde k jasnému příslibu třeba podpory nějakého portfolia, které Italové chtěli.

Chci ještě říct dvě věci: Zaprvé, ona se jednoznačně vymezila proti nelegální migraci a řekla, že ji chce potírat. Za druhé, bývalý šéf Frontexu neodešel kvůli tomu, že chtěl potírat nelegální migraci a někdo mu to zakázal. Ten odešel po té, co tam bylo několik skandálů, které třeba skončily sebevraždou české policistky, která tam byla šikanována několik měsíců.

On ty podněty, které dostal, zavřel do šuplíku a nevyšetřoval. Možná bych tady i s ohledem na její pietu, protože to byla moje kamarádka, zůstal u věcného, držel se věcných faktů a nezabíhal bych do podrobností, protože většina z toho, co tady říká kolega, tak jsou fake news.

David: Jestliže pan Zdechovský mluví o věcnosti, měl by se jí držet a nenapadat mě, ale dokazovat svá tvrzení nějak smysluplně