Ursula von der Leyenová bude znovu šéfkou Evropské komise, rozhodli europoslanci

Von der Leyenová už dříve získala nominaci lídrů unijních států na Evropské radě. V Evropském parlamentu hrála o hlasy minimálně od 361 poslanců. Opírala se o dosavadní centristickou většinu Evropské lidové strany (EPP), socialistů (S&D) a liberálů z Renew, kteří mají dohromady 401 zástupců.

Se všemi těmito hlasy ale dopředu počítat nemohla, několik europoslanců už dopředu deklarovalo, že ji volit nebudou. Jasno nebylo prakticky do poslední chvíle, řada europoslanců uvedla, že se definitivně rozhodne až na základě ranního projevu von der Leyenové.

Choices are the hinges of destiny.



Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.



